Остановить «информационное цунами»: учёные изобрели новый тип компьютерной памяти на основе квантовой технологии

Учёные из Ланкастерского университета изобрели и запатентовали универсальное устройство памяти компьютера, которое работает на принципах квантовой механики и потребляет очень мало энергии. Разработчики считают, что технология будет использоваться во всех современных гаджетах — от серверов до мобильных устройств. Специалисты полагают, что система вытеснит с рынка динамическую оперативную память DRAM и флеш-накопители. Также, по их мнению, новая разработка позволит решить проблему увеличения потребления энергии электронными устройствами.

Специалисты из Ланкастерского университета (Великобритания) создали новый тип устройств компьютерной памяти, которые должны решить надвигающуюся проблему повышенного потребления энергии электронными устройствами. Данная технология будет использоваться во всех типах электронных устройств — от систем хранения «больших данных» до обычных ПК и мобильных гаджетов. О разработке сообщает журнал Scientific Reports.

Как считают авторы исследования, уже к 2025 году планету может захлестнуть «информационное цунами» — пятая часть мирового энергопотребления будет уходить на работу различных гаджетов и компьютеров. Учёные полагают, что новый тип компьютерной памяти, основанный на принципах квантовой механики, позволит снизить пиковое энергопотребление электронными устройствами на 20%. Компьютерам, оснащённым новыми девайсами, не потребуется переход в спящий режим или перезагрузка.

«Создание универсальной памяти, которая надёжно хранит данные и позволяет с лёгкостью их менять, принято считать маловероятным, а то и вовсе невозможным достижением, однако характеристики нашего устройства говорят об обратном», — заявил профессор физики Ланкастерского университета Манус Хайне.

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С выходом на рынок универсальное устройство должно потеснить динамическую оперативную память DRAM (Dynamic Random Access Memory) и флеш-накопители. По мнению разработчиков, технология DRAM обладает высокой скоростью записи и чтения, но данные должны постоянно обновляться, чтобы не быть утерянными. Устройства флеш-памяти позволяют надёжно хранить информацию, но её запись и удаление выполняются медленно и потребляют большое количество энергии.

«Идеальный вариант — объединить преимущества (DRAM и флеш-памяти. — RT), исключив недостатки того и другого. Именно такую технологию мы и представили. У нашего устройства время хранения данных, согласно прогнозам, превысит возраст Вселенной. При этом для записи или удаления данных оно расходует в сто раз меньше энергии, чем DRAM», — подчеркнул Хайне.

Создатели устройства уже получили американский патент на изобретение и начали переговоры с крупными компаниями.