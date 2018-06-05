Контроль за временем, рост производительности и дополненная реальность: всё, что нужно знать о новой iOS 12

iPhone и iPad смогут показывать своим владельцам точное количество времени, проведённого в том или ином приложении. Соответствующая функция под названием Screen Time появится в новой мобильной операционной системе iOS 12, которая станет доступна этой осенью. Apple показала новые возможности iOS 12 на конференции для разработчиков WWDC, которая проходит в калифорнийском Сан-Хосе с 4 по 8 июня. Презентация была посвящена исключительно программному обеспечению. Всё, что нужно знать о последних изменениях операционных систем Apple, — в материале RT. Компания не представила и даже не анонсировала ни одного устройства — вся презентация была посвящена исключительно программному обеспечению: iOS, watchOS, macOS и tvOS.

Компания Apple продемонстрировала новые возможности своей операционной системы iOS 12 на конференции для разработчиков WWDC, которая проходит в калифорнийском Сан-Хосе с 4 по 8 июня. Ежегодная конференция проводится уже в 29-й раз.

На этот раз компания не представила и даже не анонсировала ни одного устройства — вся презентация была посвящена исключительно программному обеспечению: iOS, watchOS, macOS и tvOS.

iOS 12

В iOS 12 станет легче следить за временем, которое вы проводите в приложениях. Системная программа Screen Time предоставит подробную статистику, а также позволит ограничить использование того или иного приложения. За 5 минут до конца установленного лимита система предупредит вас, а потом покажет сообщение о том, что время истекло (впрочем, при желании его все равно можно будет проигнорировать). Предполагается, что эти функции помогут пользователям снизить зависимость от гаджетов.

Уведомления теперь можно будет сгруппировать по приложениям (а не только по хронологии) и вообще не выводить на заблокированный экран, если включена функция «Не беспокоить».

Выставлять ограничения по контенту и приложениям для детей станет ещё проще — всё это можно будет настраивать прямо с устройства родителей. Там же можно будет посмотреть и статистику — не заигрался ли ребёнок вместо уроков.

Система будет оптимизирована для ускорения работы в том числе и старых устройств. Поддерживаются любые мобильные девайсы от 2013 года выпуска и выше.

Apple вводит новый универсальный формат для хранения 3D моделей — USDZ. Он позволит быстро создавать их и интегрировать в приложения дополненной реальности.

Animoji, доступные пока только на iPhone X, станут распознавать не только мимику, но и высунутый язык пользователя. В дополнение к ним появятся Memoji — анимированные аватары, которые можно будет настроить как душе угодно.

© Elijah Nouvelage

Reuters

В игры в дополненной реальности теперь можно будет играть одновременно с нескольких устройств. Появится системное приложение Measure — для быстрого измерения реальных объектов с помощью дополненной реальности.

В приложении «Фото» появится вкладка «Для вас» — там будут собраны воспоминания прошлых лет, отдельные фотографии, которые система посчитает достойными внимания, предложения по редактуре фотографий.

Siri научат быстрым действиям в сторонних приложениях — называется Shortcuts. Вы сами сможете задать кодовую фразу, по которой приложение выполнит то или иное действие или целую серию действий подряд.

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Голосовые заметки теперь будут синхронизироваться на всех устройствах через iCloud.

Система видеозвонков Facetime научится поддерживать групповые видеозвонки с участием до 32 человек.

MacOS

Новую macOS назовут в честь пустыни Мохаве. Главное нововведение — дополнительная тема оформления в темных тонах Dark mode, которая будет особенно полезна фотографам, дизайнерам и монтажёрам — в общем всем, кому важен темный фон для работы с изображением.

В быстром просмотре файлов появятся инструменты разметки — можно будет добавить свою подпись на документ или подчеркнуть что-то на картинке без открывания ее в отдельной программе.

Магазин приложений Mac App Store станет похож на своего мобильного собрата — например, там появятся редакционные подборки лучших приложений, а также тематически вкладки для разных сценариев работы.

Функция Stacks автоматически сгруппирует файлы по их расширению.

В менеджере файлов Finder появятся новые функции — в частности, просмотр файлов в виде галереи с выводом метаданных, возможность быстро создать PDF из нескольких фотографий.

Пользователей браузера Safari станет сложнее отследить в сети — по умолчанию уникальные свойства компьютера и трекинговые метки окажутся недоступны для сторонних сайтов. Пользователи сами смогут решить, делиться своими персональными данными или нет.

Несколько приложений из iOS перекочуют и на Mac: Акции, Диктофон, Дом и Новости. В следующем году Apple облегчит разработчикам перенос любых iOS приложений на десктопную операционную систему.

© Elijah Nouvelage

Reuters

WatchOS 5

В Apple Watch появится дополнительная мотивация заниматься спортом и закрывать свои кольца активности — возможность вызвать друга на 7-дневное соревнование по тому, кто больше сожжет калорий.

Часы станут автоматически распознавать начало и конец тренировки. Самих типов тренировки станет больше — добавится, например, йога и пеший туризм.

С помощью функции Walkie-Talkie владельцы Apple Watch смогут разговаривать друг с другом как по рации через Wi-Fi или по сотовой сети (последний тип соединения в России пока не поддерживается).

Для вызова Siri не надо будет говорить «Привет, Сири» — достаточно будет просто поднять руку.

TvOS

В приставке Apple TV появится поддержка качественного звука Dolby Atmos (для его раскрытия нужно купить отдельную аудиосистему или саундбар). Также появится больше красивых заставок.