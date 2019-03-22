«Великолепное мероприятие»: в Германии прошёл 62-й Конгресс эндокринологов

В немецком Гёттингене прошёл 62-й Конгресс эндокринологов. В рамках мероприятия сотни врачей и специалистов обменялись опытом, поделились методами и подходами в лечении и обсудили новейшие исследования. На конгрессе присутствовали и представители России — так, детский врач, кандидат медицинских наук, член Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Мария Воронцова отметила важность подобных конференций, поскольку обмен знаниями позволяет развивать способы лечения пациентов.

20—22 марта в Гёттингене прошёл 62-й Конгресс эндокринологов, на котором сотни практикующих врачей, специалистов и учёных смогли поделиться друг с другом опытом, обменяться информацией о способах лечения и обсудить с коллегами новые исследования в профессиональных сферах.

«Очень важно обмениваться информацией, обсуждать проблемы и случаи, которые встречаются нечасто. Я всегда нахожу здесь экспертов по тому или иному вопросу, и это невероятно помогает в ежедневной практике», — сказал Франц Якоб, практикующий врач-эндокринолог с 30-летним стажем из Вюрцбурга.

Порядка 700 учёных приехали из разных стран — из России, Германии, Австрии, Швейцарии, Дании и Китая. В числе тем обсуждения на конгрессе — остеология, витамин D, эндокринная и метаболическая система, а также эндокринная онкология.

Важность международного общения среди врачей, учёных и экспертов в области эндокринологии подчеркнула участница конгресса из России — детский эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Мария Воронцова.

«Конгресс проводится Немецким обществом эндокринологов ежегодно, и очень важно не только представить свои исследования, но и получить обратную связь от коллег со всего мира. Российские учёные крайне заинтересованы в международном сотрудничестве и диалоге как с практикующими эндокринологами, так и с учёными и экспертами в данной сфере, ведь разговор идёт не только о получении новых знаний, но и об улучшении лечения и взрослых, и детей», — отметила Воронцова.

С коллегой из России согласилась и Корнелия Яруш-Ханке, эндокринолог из Висбадена, посещающая конгресс уже на протяжении 30 лет: «Это великолепное мероприятие. Уже около 20 лет в программе конгресса есть День пациента. Мы знаем, как важно не только обсуждать проблемы в своих кругах, но и слышать, что чувствуют и хотят пациенты».

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Молодой учёный из Мюнхена Феликс Амереллер приехал на конгресс второй раз. Он признаётся, что для него это неоценимый опыт: «Это очень полезное место с точки зрения налаживания связей. В прошлом году я встретил исследователя из Вюрцбурга, который очень помог мне и поделился клиническими случаями для моего исследования».

С ним согласилась и студентка-докторант из Китая Юхонг Янг: «Я впервые представляла свой доклад перед таким количеством экспертов в этой сфере. Очень рада быть здесь и рада, что удачно выступила. Это прекрасная карьерная возможность, здесь можно увидеть, в каком направлении идут другие европейские исследования».

О необходимости подобных мероприятий рассказали и другие участники конгресса. По их словам, такие встречи помогают дать новый толчок развитию эндокринологии как науки.

«Каждый раз мы ждём марта, чтобы снова собраться здесь, детально обсудить наши проблемы», — сообщила Ойа Гюнгозе из Франкфурта-на-Майне.

Исключительную важность подобных мероприятий как для учёных, так и для практикующих врачей подчеркнул Хорхе Энрике Дуке Эскобар, эндокринолог из Гамбурга: «Для нас очень важно установить диалог с практикующими эндокринологами в начале исследования и правильно использовать его в будущем, потому что конечный потребитель — это клиники и пациенты, обратная связь от них на стадии исследований просто необходима».​