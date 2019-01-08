От частного транспорта к МКС до попытки охладить планету: самые ожидаемые события 2019 года в мире науки

Наступивший год будет богатым на важные научные события. Станет известна судьба Международного линейного коллайдера, частная компания впервые отправит космический корабль к МКС, а геоинженеры попытаются искусственно охладить планету. Квантовые технологии, возможно, помогут зарегистрировать ещё больше гравитационных волн, а китайская компания может клонировать котёнка.

Ножницы для ДНК

В конце ноября 2018 года китайский учёный Хэ Цзянькуй провёл опыты по генетической модификации детей, которые встревожили учёных и общественность. Напомним, экспериментатор заявил о рождении двойняшек, устойчивых к ВИЧ-инфекции благодаря редактированию их генома на стадии эмбриона с помощью CRISPR. В научном сообществе эта информация вызвала шквал критики: специалисты указали на непредсказуемые последствия эксперимента, назвав его преждевременным и «этически неоправданным». Власти Китая запретили опыты с ДНК эмбрионов.

После разразившегося скандала Хэ Цзянькуй перестал появляться на публике. По предположениям СМИ, генетик мог быть арестован и помещён под домашний арест. Между тем до своего загадочного исчезновения биолог заявил, что генно-модифицированного ребёнка ждёт ещё одна семья. Остаётся надеяться, что учёный вновь попадёт в поле зрения прессы и прокомментирует результаты своих опытов.

Хэ Цзянькуй

Reuters

© Stringer

В марте 2019-го в КНР ожидают появления на свет первого клонированного котёнка. Для создания животного компания Sinogene использует ту же технологию, что и при клонировании овечки Долли (достоверных источников информации о технологии нет).

Ожидается, что копия в точности воспроизведёт оригинал, однако не будет обладать его памятью и привычками. При этом компания уже занимается клонированием щенков для богатых клиентов.

Вероятно, в наступившем году нас ожидают не только новые успехи в усовершенствовании технологии CRISPR, которую ещё называют «молекулярными ножницами», но и первые шаги в развитии правовой стороны этого вопроса. Возможно, будет оговорено, какой диагноз можно считать показанием для редактирования генома.

Спасая планету

Поскольку выбросы углерода в атмосферу продолжают расти, в 2019 году можно ожидать проведения первых опытов по искусственному охлаждению нашей планеты с помощью геоинженерии. Учёные, участвующие в проекте Стратосферного контролируемого эксперимента по пертурбации (SCoPEx), планируют распылить в стратосфере частицы карбоната кальция, которые будут отражать часть солнечного света.

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Однако намерения климатологов не встретили единогласного одобрения среди учёных. По мнению ряда специалистов, такая процедура может иметь непредвиденные последствия, а также отвлечёт общественность и правительства стран от усилий по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

В январе американские и британские геоинженеры отправятся в Антарктиду для проведения одного из самых масштабных исследований континента. С соответствующей инициативой выступили британский Совет по изучению окружающей среды и Национальный научный фонд США.

В ходе пятилетнего проекта специалисты изучат один из наиболее быстро тающих участков континента — ледник Туэйтса площадью около 120 тыс. км². Исследователи проанализируют состояние океана вблизи ледника с помощью автономных подводных аппаратов и датчиков, помещённых на тела тюленей. Животные помогут учёным получить данные о глубоководном антарктическом течении и разобраться в процессах и последствиях таяния ледяного щита.

Исследуя Вселенную

В этом году ожидается запуск нескольких телескопов. В марте с космодрома Байконур стартует российский космический рентгено- и гамма-телескоп «Спектр-РГ». Главная задача обсерватории — построение широкомасштабной карты Вселенной. В ходе миссии астрономы планируют больше узнать об эволюции галактик.

В промежутке с 15 октября по 14 ноября 2019 года с космодрома Куру отправится очередной «охотник за экзопланетами» — телескоп Cheops Европейского космического агентства.

В январе на космодром Байконур доставят многофункциональный лабораторный модуль «Наука». В конце года ракета «Протон» выведет его на орбиту, после чего он войдёт в состав российского сегмента МКС.

Весной 2019 года начнётся третий этап научных наблюдений детекторов гравитационных волн LIGO и Virgo. Учёные МГУ им. М.В. Ломоносова на данный момент работают над повышением чувствительности приборов с помощью сжатого света. Предполагается, что использование квантовых технологий в детекторах позволит регистрировать сотни гравитационных волн от слияния чёрных дыр и нейтронных звёзд.

Кроме того, в наступившем году ожидается появление первых результатов миссии NASA InSight. Станция с сейсмометром приземлилась на поверхность Марса в конце ноября 2018 года. Аппарат приступил к изучению внутренней структуры планеты. Уже в первой половине 2019-го могут подтвердиться данные о существовании подлёдного озера жидкой воды на Марсе.

Марсианское «селфи» InSight, сделанное с помощью роботизированной руки

NASA

© JPL-Caltech

В июне корабль SpaceX планирует совершить первый в истории частный пилотируемый полёт к МКС на корабле Crew Dragon. В августе состоится пилотируемый полёт Boeing CST-100 Starliner. Напомним, SpaceX и Boeing разрабатывают космические аппараты в рамках проекта NASA Commercial Crew Program, поощряющего создание частных американских аппаратов для доставки астронавтов на МКС.

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Тестовые пуски ещё одного детища SpaceX — сверхтяжёлой ракеты BFR (Big Falcon Rocket) — назначены на весну 2019-го. Именно на BFR Илон Маск планирует в будущем осуществлять полёты на Марс.

Американская компания Virgin Galactic намерена отправить первых туристов в космос на суборбитальном корабле SpaceShipTwo уже в марте. С таким заявлением выступил основатель компании Ричард Брэнсон после успешного испытания SpaceShipTwo в декабре 2018 года. Во время двухчасового полёта пассажиры испытают невесомость и увидят Землю с высоты 100 км.

Немного отстаёт от своего конкурента компания Blue Origin, которая в 2019 году планирует лишь начать продажу билетов желающим отправиться в «космическую одиссею» на корабле New Shepard. И SpaceShipTwo, и New Shepard смогут взять на борт около 6 пассажиров. Согласно оценкам экспертов, первым космическим туристам билеты обойдутся в $200—250 тыс.

В этом году решится судьба Международного линейного коллайдера (ILC). Напомним, японские физики предложили построить на территории своей страны ILC стоимостью около $7 млрд ещё в 2012 году — после того, как на Большом адронном коллайдере (БАК) в Швейцарии открыли бозон Хиггса. ILC призван углубить и дополнить знания, полученные на БАК. Техническая часть проекта готова, однако решение о строительстве нового коллайдера лежит в политической плоскости.

В конце декабря 2018 года Научный совет Японии не поддержал размещение установки в стране и рекомендовал правительству с осторожностью подойти к этому вопросу. Опасения специалистов вызывают большая стоимость проекта и отсутствие значимых технологических и экономических выгод от установки ILC в Японии.

Небесные явления

2019 год будет богат на красивые и редкие небесные явления. 21 января россияне смогут наблюдать полное лунное затмение. В 02:30 утра по московскому времени Луна начнёт погружаться в земную тень. С 04:42 в течение часа спутник окажется полностью в тени и окрасится в красный цвет. Следующее полное лунное затмение украсит небосвод лишь 26 мая 2021 года.

2 июля в 19:55 мск ожидается начало полного солнечного затмения. В 22:23 на 2—2,5 минуты Луна полностью закроет диск нашего светила. Лучше всего наблюдать за событием в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

Солнечное затмение в марте 2015 года

NASA

© ESA, PROBA-2

23 апреля в 9:00 Луна сблизится на небосклоне с Юпитером. На территории России наблюдение будет затруднено из-за Солнца.

11 ноября Меркурий пройдёт по диску Солнца. Небесное представление начнётся в 15:35, достигнет пика в 18:20 и завершится в 21:04. Для безопасного наблюдения потребуется телескоп с солнечным фильтром. Предыдущий раз Меркурий прошёл по диску нашего светила в 2016 году, очередное подобное событие состоится лишь в 2032-м.

В вечерних сумерках 28 декабря земляне смогут увидеть соединение Венеры с полумесяцем. Наблюдать за этой яркой «встречей» можно будет невооружённым глазом даже в городе.

Наступивший год также обещает нам яркие звездопады. Первый весенний метеорный поток — Лириды — продлится с 14 по 30 апреля. Наибольшая интенсивность будет наблюдаться в ночь на 23 апреля, когда из созвездия Лиры будут «вылетать» по 20 метеоров в час.

В предрассветные часы 6 мая ожидается пик метеорного потока Эта-Аквариды. По 50 метеоров в час будут падать в атмосферу Земли со скоростью 60 км/с.

Главный летний звездопад — Персеиды — достигнет максимума 13 августа ближе к 4:30 утра. Перед рассветом ожидается до 110 падающих метеоров в час.

Пик осеннего потока Ориониды придётся на 22 октября — правда, в этом году за час будут падать всего около 20 метеоров.

Зато Геминиды — один из самых ярких и мощных ежегодных метеорных потоков — предстанут наблюдателям во всей красе. В ночь на 14 декабря астрономы прогнозируют до 140 «падающих звёзд».