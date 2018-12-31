Далёкий космос: 1 января межпланетная станция New Horizons пролетит мимо астероида Ultima Thule

Автоматическая станция New Horizons 1 января 2019 года пролетит мимо астероида Ultima Thule, находящегося на расстоянии 6,4 млрд км от нашей планеты в поясе Койпера. На протяжении суток научные приборы и камеры будут собирать информацию об этом объекте. Прежде всего астрономы рассчитывают получить фотографии астероида. Ultima Thule станет самым удалённым космическим телом, изученным земной техникой. Выполнив свою историческую миссию, New Horizons продолжит путешествие к созвездию Стрельца.

Пояс Койпера — слабо изученная область скопления астероидов за орбитой Нептуна. Считается, что малые небесные тела, составляющие эту кольцеобразную структуру, остались здесь после формирования планет Солнечной системы миллиарды лет назад. В течение многих десятилетий учёные мечтали рассмотреть загадочные объекты пояса Койпера в деталях, однако наблюдениям препятствовала их невероятная удалённость от Земли.

Наконец у исследователей появилась возможность больше узнать об этом царстве камня, льда и холода. 1 января автоматическая станция NASA New Horizons пролетит мимо астероида Ultima Thule, также известного под названием 2014 MU₆₉. Объект находится на расстоянии 6,4 млрд км от нашей планеты и является самым удалённым космическим телом, к которому когда-либо направлялся земной зонд.

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Пока об этом астероиде известно не много. Ultima Thule совершает один оборот вокруг Солнца за 295 лет. Вероятно, он представляет собой объект красноватого оттенка из камня и льда диаметром 32 км. Также не исключено, что Ultima Thule состоит из двух астероидов диаметром 14—19 км.

«Мы собираемся выяснить, из чего сделан этот объект, как он появился, есть ли у него атмосфера и пылевые кольца. Кто знает, что нам удастся обнаружить», — сообщил руководитель миссии New Horizons Алан Стерн.

Ожидается, что 1 января в 8:33 мск станция приблизится к Ultima Thule на расстояние 3,5 тыс. км. На протяжении суток научные приборы и камеры будут собирать информацию об этом объекте. Сигналу потребуется чуть больше шести часов, чтобы достичь Земли. В первую очередь астрономы рассчитывают получить фотографии астероида. Выполнив свою историческую миссию, New Horizons продолжит путешествие в глубокий космос, к созвездию Стрельца.

Станция New Horizons, запущенная в январе 2006 года, стала первым космическим аппаратом, который пролетел вблизи Плутона — на расстоянии 12,5 тыс. км. Благодаря собранным за несколько дней данным учёные узнали о существовании на этой карликовой планете ледников, вулканов и горных цепей. Также у астрономов появились основания полагать, что под поверхностью Плутона находится огромный океан воды. Однако на передачу всей информации ушло чуть более 16 месяцев.

«Я ожидаю, что на этот раз потребуется около 20 месяцев, чтобы все собранные данные достигли Земли. Это означает, что в сентябре 2020 года мы узнаем об Ultima Thule всё. Ранее Плутон преподнёс нам множество сюрпризов, поэтому и сейчас мы надеемся на захватывающие открытия», — заявил Стерн.

Отметим, что из-за слабого радиосигнала New Horizons сможет передавать данные лишь со скоростью около 1 килобита в секунду. Всего учёные рассчитывают получить около 50 гигабайтов информации.

«Как только мы соберём все данные от Ultima Thule, то сможем думать о следующей цели. У New Horizons есть ядерная батарея, которая будет обеспечивать космический корабль электричеством ещё 20 лет, поэтому в будущем мы сможем перейти к изучению другого объекта. Однако дальнейшие планы зависят от того, что мы найдём на Ultima Thule», — отметил Стерн.