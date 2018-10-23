Эпическая находка: на дне Чёрного моря более 2,4 тыс. лет лежит «корабль Одиссея»

Древнегреческий корабль, найденный на дне Чёрного моря в 80 км от побережья Болгарии в конце 2017 года, официально признан самым старым уцелевшим судном в истории. Согласно оценкам исследователей, его возраст — более 2,4 тыс. лет. По словам учёных, это «точная копия» корабля главного героя знаменитой «Одиссеи» Гомера.

Исследователи из организации «Проект Черноморской морской археологии» (The Black Sea Maritime Archaeology Project) с помощью радиоуглеродного анализа смогли установить примерный возраст древнегреческого корабля, обнаруженного в конце 2017 года на дне Чёрного моря. Как оказалось, судно было построено более 2,4 тыс. лет назад. Никогда ранее не удавалось найти столь древний уцелевший корабль — учёным попадались лишь фрагменты возрастом не более 3 тыс. лет.

Корабль длиной 23 м лежит на правом боку. Его мачта, руль и скамьи для гребцов остались неповреждёнными. По словам авторов исследования, обнаруженное судно очень напоминает корабль, изображённый на краснофигурной вазе с Одиссеем, проплывающим мимо острова сирен. Знаменитый предмет искусства хранится в Британском музее.

Фрагмент краснофигурной вазы с Одиссеем

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© Werner Forman

«Никто не знал, насколько точным является рисунок на вазе, поскольку было неизвестно, рисовал ли художник с оригинала. Теперь мы получили археологическое свидетельство того, что автор изображения очень точно передал детали корабля — вплоть до формы руля», — сообщил автор исследования, археолог из Саутгемптонского университета Джон Адамс.

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Судно было найдено в конце 2017 года в 80 км от побережья Болгарии. Древний корабль пролежал более 2,4 тыс. лет на глубине 2 км, где практически нет кислорода, разрушающего органический материал. Именно поэтому судно отлично сохранилось. По мнению исследователей, корабль был торговым и мог затонуть во время шторма вместе с командой из 15−25 человек.

Авторы исследования подчеркнули, что находка указывает на интенсивность морского сообщения между греческими колониями и добавляет ценные сведения к имеющимся в распоряжении учёных данным о мореплавании в древнем мире.

«Скорее всего, мастера построили судно в одном из древнегреческих поселений на побережье современной Болгарии. Однако найдено оно было на расстоянии 80 км от материка. Это свидетельствует о том, что древнегреческие моряки не только занимались каботажным плаванием, но и уходили далеко в открытое море», — отметил Адамс.