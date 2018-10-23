«Удар по психике»: как победа Трампа на выборах могла довести американскую молодёжь до посттравматического расстройства
- Протест против Дональда Трампа.
- Reuters
- © Yuri Gripas
Выборы президента США в ноябре 2016 года стали одним из наиболее эмоционально напряжённых политических событий для многих молодых американцев. Особенно впечатлительная молодёжь пострадала от ПТСР. К таким выводам пришли психологи из Университета штата Аризона и Калифорнийского университета.
Учёные провели опрос среди 769 студентов Университета штата Аризона в январе и феврале 2017 года. Все испытуемые принадлежали к различным расам и этническим группам, социальным классам, придерживались разных политических и религиозных взглядов. Студентам предложили заполнить опросник под названием «Влияние масштаба события». Анкета состояла из набора вопросов, каждый из которых был логически связан с политической ситуацией ноября 2016 года, и возможных вариантов ответов.
«С помощью такой анкеты психологи могут оценить, в какой степени на людей повлияло то или иное событие. По результатам опроса мы диагностируем ПТСР», — заявила автор исследования Мелисса Хейган.
Оказалось, что у 25% опрошенных студентов наблюдались симптомы, характерные для людей с ПТСР. Наибольшим количеством симптомов страдали темнокожие и латиноамериканцы, девушки, студенты, принадлежащие к нехристианским конфессиям, студенты с демократическими взглядами и атеисты.
Главным стрессовым фактором, по мнению учёных, стал неожиданный итог выборов — избрание президентом США Дональда Трампа. Острые дебаты кандидатов на пост главы Белого дома в ходе предвыборной гонки, резкие высказывания Трампа в отношении различных социальных и национальных групп также подорвали психологическое здоровье молодёжи.
«Трамп часто рассуждал о том, каким должен быть истинный американец. Я думаю, что это действительно негативно повлияло на психологическое здоровье многих молодых людей, которые этим «стандартам» не соответствовали», — подчеркнула Хейган.
По мнению российских психологов, приобрести ПТСР после таких событий, как выборы президента, могут в основном люди либо психологически незрелые, либо психически нездоровые.
«Если молодой человек с неустоявшейся жизненной позицией сталкивается с угрожающей, как ему кажется, ситуацией, то он испытывает психологические проблемы. Вероятно, «пострадавшие» студенты не в такой степени политически просвещены, чтобы понимать, что резкие высказывания политиков — всего лишь предвыборная риторика. В таком случае мы имеем дело с психологической незрелостью. Если говорить о психически нездоровом человеке, то у него свои «нормы» и «пороги», за их пределами могут начаться осложнения вплоть до ПТСР», — сообщил в беседе с RT доктор психологических наук Андрей Подольский.
Жертва манипуляций
По мнению отечественных политологов, общество особенно подвержено внушению во время избирательного цикла.
- Президент США Дональд Трамп на церемонии инаугурации
- Reuters
- © Jim Bourg
«Во время избирательной кампании 2016 года боролись не только республиканцы с демократами, Хиллари Клинтон с Дональдом Трампом, а мировоззрения, глобальные концепции», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
Обе стороны привлекли лучших политтехнологов и журналистов, которые пытались формировать общественное мнение. Яркие баталии оппонентов, их резкие высказывания по самым различным вопросам влияли на умы молодых людей, считает эксперт.
Масла в огонь подлили и социологические опросы, полагает Данюк. Согласно их результатам, новым президентом США должна была стать Клинтон, и неожиданная победа Трампа повергла определённую часть общества в состояние фрустрации.
Также эксперт отметил, что негативную роль сыграли некоторые предвыборные обещания Трампа, которые абсолютно не соответствовали леволиберальному дискурсу, существовавшему в США на протяжении десятилетий.
«Молодой человек, сформированный в эпоху Pax Americana, вдруг оказывается в стране под управлением президента, который не считает демократические ценности главными. Это был определённый удар по психике», — подчеркнул Данюк.
Сказался на сознании молодёжи и поствыборный виток информационной кампании против Трампа, отметил эксперт.
«Информационная повестка была очень агрессивной. В результате у людей неподготовленных, которые легко поддаются манипуляции, вполне могли появиться серьёзные психологические проблемы», — подытожил Данюк.