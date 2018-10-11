«Экипаж был полностью подготовлен»: что известно об аварийной посадке «Союза МС-10»

Во время запуска пилотируемого корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции произошла авария носителя. Экипаж совершил посадку в районе казахстанского города Жезказган. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг в результате ЧП не пострадали и после обследования вылетели на Байконур. По предварительным данным, авария на корабле произошла при отделении первой и второй ступеней, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Эксперты отмечают, что система безопасности сработала штатно, а экипаж был полностью подготовлен к аварийным ситуациям. В ближайшее время программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена, а декабрьский запуск ракеты, аналогичной «Союзу», будет перенесён на неопределённое время.

При запуске с космодрома Байконур пилотируемого корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции произошла авария носителя. Об этом сообщил диктор в ходе телетрансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса».

Позднее стало известно, что капсула с экипажем, в составе которого находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, приземлилась в Казахстане. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил приземление экипажа пилотируемого корабля.

«Экипаж приземлился. Все живы», — написал Рогозин в Twitter. При этом глава «Роскосмоса» сообщил, что для выяснения причины аварии создана государственная комиссия.

Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия.

Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.

Поисковые работы

Для поиска экипажа с аэродромов Жезказгана, Байконура и Караганды были подняты вертолёты Ми-8 Центрального военного округа. Как сообщает пресс-служба ЦВО, в поисково-спасательной операции были задействованы четыре воздушных судна. На место аварии отправился глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По данным NASA, с экипажем на протяжении всего времени поддерживалась связь.

«Поисково-спасательные службы поддерживают связь с членами экипажа «Союза», которые передают, что чувствуют себя удовлетворительно», — сообщается в Twitter NASA.

Search and rescue teams report they are in contact with the Soyuz crew, who report they are in good condition. The teams are en route to the landing site. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTipic.twitter.com/Z6RXKMKLfg — NASA (@NASA) 11 октября 2018 г.

Позднее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что военные парашютисты десантировались с самолёта Ан-26 к месту расположения экипажа. По данным ЦВО, капсула с космонавтами приземлилась в 25 км от аэродрома Жезказган. Как передавал ТАСС, координацию операции по поиску и спасению экипажа возложили на Росавиацию.

Экипаж извлекли из спускаемого аппарата. В Росавиации отметили, что спасательная операция прошла на «отлично», состояние членов экипажа медики оценивают, как удовлетворительное. По заявлению ИМБН РАН, Овчинина и Хейга могут перевезти на реабилитацию в Москву.

Основной и дублирующий экипажи корабля #СоюзМС10 направляются на Байконур из города Жезказган. pic.twitter.com/3pRbB0duac — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 октября 2018 г.

По данным «Роскосмоса», российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг после обследования в Жезказгане вылетели на Байконур.

«Космонавты отрабатывают нештатные ситуации»

Космонавты всегда отрабатывают все возможные нештатные ситуации, в том числе и аналогичные сегодняшней, рассказала депутат Госдумы и космонавт Елена Серова сообщила.

«Космонавты всегда отрабатывают нештатные ситуации. Поэтому экипаж был полностью подготовлен и осуществлял грамотные действия в данной ситуации», — рассказала Серова в беседе с RT.

Однако, по словам космонавта, говорить о конкретных причинах аварии пока невозможно.

«Этим будет заниматься специальная комиссия, которая будет проводить расследование. Могу сказать, что в истории отечественной космонавтики уже были подобные аварии, срабатывала система аварийного спуска, которая позволяет спасти экипаж на этапе выведения космического корабля в космос», — добавила Серова.

Космонавт-испытатель отряда РГНИИ ЦПК (Роскосмос) Анна Кикина в разговоре с RT отметила, что в ситуации с аварийным запуском «Союза» аварийная система сработала по плану.

«Все нештатные ситуации, которые могут произойти, рассчитаны и спрогнозированы. В данном случае сработала основная система парашютирования. Под парашютом экипаж приземлился благополучно, и приземлился по заранее спланированной циклограмме в таких ситуациях. Можно сказать, что все прошло по плану», — рассказала Кикина.

Экипаж «Союза» хорошо обучен и подготовлен к внештатным ситуациям, согласился и профессор космического права университета Небраски-Линкольна Франс вон дер Данк.

«Это часть обучения и подготовки. Несмотря на то, что «Союз» — это одна из наиболее надёжных ракет в наше время и много лет с ней ничего не происходило, это (запуски ракет. — RT) — всё равно рискованное дело. Для примера, если мы сравниваем с авиацией, которая с точки зрения статистики безопаснее, экипаж «Союза» прекрасно подготовлен к подобным ситуациям», — сказал он в беседе с RT.

Авария произошла при отделении первой ступени от второй





По предварительным данным, авария на ракете-носителе «Союз МС-10» произошла при отделении первой ступени от второй. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«На 123-й секунде произошло срабатывание аварийной системы спасения, она отработала штатно, отделилась капсула от ракеты-носителя, экипаж благополучно приземлился на землю. По предварительным данным, это, видимо, причина при отделении первой-второй ступени», — рассказал Борисов. По его словам, подтверждена работоспособность аварийной системы спасения.

Полный доклад об аварии во время пилотируемого запуска к МКС с Байконура будет представлен президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что системы безопасности и сам экипаж сработали должным образом.

«Слава богу, космонавты живы по информации, которую мы получаем, и это главное. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и сам экипаж», — добавил Песков.

По данным РИА Новости, программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена, а декабрьский пуск на ракете к Международной космической станции, может быть перенесён на неопределённый срок.