«Экипаж был полностью подготовлен»: что известно об аварийной посадке «Союза МС-10»

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Нурия Зиганшина, Георгий Мосалов
Во время запуска пилотируемого корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции произошла авария носителя. Экипаж совершил посадку в районе казахстанского города Жезказган. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг в результате ЧП не пострадали и после обследования вылетели на Байконур. По предварительным данным, авария на корабле произошла при отделении первой и второй ступеней, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Эксперты отмечают, что система безопасности сработала штатно, а экипаж был полностью подготовлен к аварийным ситуациям. В ближайшее время программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена, а декабрьский запуск ракеты, аналогичной «Союзу», будет перенесён на неопределённое время.
«Экипаж был полностью подготовлен»: что известно об аварийной посадке «Союза МС-10»

    При запуске с космодрома Байконур пилотируемого корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции произошла авария носителя. Об этом сообщил диктор в ходе телетрансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса».

    Позднее стало известно, что капсула с экипажем, в составе которого находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, приземлилась в Казахстане. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил приземление экипажа пилотируемого корабля.

    «Экипаж приземлился. Все живы», — написал Рогозин в Twitter. При этом глава «Роскосмоса» сообщил, что для выяснения причины аварии создана государственная комиссия.

     

    Поисковые работы

     

    Для поиска экипажа с аэродромов Жезказгана, Байконура и Караганды были подняты вертолёты Ми-8 Центрального военного округа. Как сообщает пресс-служба ЦВО, в поисково-спасательной операции были задействованы четыре воздушных судна. На место аварии отправился глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

    По данным NASA, с экипажем на протяжении всего времени поддерживалась связь.

    «Поисково-спасательные службы поддерживают связь с членами экипажа «Союза», которые передают, что чувствуют себя удовлетворительно», — сообщается в Twitter NASA.

    Позднее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что военные парашютисты десантировались с самолёта Ан-26 к месту расположения экипажа. По данным ЦВО, капсула с космонавтами приземлилась в 25 км от аэродрома Жезказган. Как передавал ТАСС, координацию операции по поиску и спасению экипажа возложили на Росавиацию.

    Экипаж извлекли из спускаемого аппарата. В Росавиации отметили, что спасательная операция прошла на «отлично», состояние членов экипажа медики оценивают, как удовлетворительное. По заявлению ИМБН РАН, Овчинина и Хейга могут перевезти на реабилитацию в Москву.

    По данным «Роскосмоса», российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг после обследования в Жезказгане вылетели на Байконур.

    «Космонавты отрабатывают нештатные ситуации»

    Космонавты всегда отрабатывают все возможные нештатные ситуации, в том числе и аналогичные сегодняшней, рассказала депутат Госдумы и космонавт  Елена Серова сообщила. 

    «Космонавты всегда отрабатывают нештатные ситуации. Поэтому экипаж был полностью подготовлен и осуществлял грамотные действия в данной ситуации», — рассказала Серова в беседе с RT.

    Однако, по словам космонавта, говорить о конкретных причинах аварии пока невозможно.

    «Этим будет заниматься специальная комиссия, которая будет проводить расследование. Могу сказать, что в истории отечественной космонавтики уже были подобные аварии, срабатывала система аварийного спуска, которая позволяет спасти экипаж на этапе выведения космического корабля в космос», — добавила Серова.

    Космонавт-испытатель отряда РГНИИ ЦПК (Роскосмос) Анна Кикина в разговоре с RT отметила, что в ситуации с аварийным запуском «Союза» аварийная система сработала по плану.

    «Все нештатные ситуации, которые могут произойти, рассчитаны и спрогнозированы. В данном случае сработала основная система парашютирования. Под парашютом экипаж приземлился благополучно, и приземлился по заранее спланированной циклограмме в таких ситуациях. Можно сказать, что все прошло по плану», — рассказала Кикина.

    Экипаж «Союза» хорошо обучен и подготовлен к внештатным ситуациям, согласился и профессор космического права университета Небраски-Линкольна Франс вон дер Данк.

    «Это часть обучения и подготовки. Несмотря на то, что «Союз» — это одна из наиболее надёжных ракет в наше время и много лет с ней ничего не происходило, это (запуски ракет. — RT) — всё равно рискованное дело. Для примера, если мы сравниваем с авиацией, которая с точки зрения статистики безопаснее, экипаж «Союза» прекрасно подготовлен к подобным ситуациям», — сказал он в беседе с RT.

     

    Авария произошла при отделении первой ступени от второй

    По предварительным данным, авария на ракете-носителе «Союз МС-10» произошла при отделении первой ступени от второй. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

    «На 123-й секунде произошло срабатывание аварийной системы спасения, она отработала штатно, отделилась капсула от ракеты-носителя, экипаж благополучно приземлился на землю. По предварительным данным, это, видимо, причина при отделении первой-второй ступени», — рассказал Борисов. По его словам, подтверждена работоспособность аварийной системы спасения.

    Полный доклад об аварии во время пилотируемого запуска к МКС с Байконура будет представлен президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что системы безопасности и сам экипаж сработали должным образом.

    «Слава богу, космонавты живы по информации, которую мы получаем, и это главное. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и сам экипаж», — добавил Песков.  

    По данным РИА Новости, программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена, а декабрьский пуск на ракете к Международной космической станции, может быть перенесён на неопределённый срок.  

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