Солевая империя: учёные определили одну из ключевых составляющих экономики майя
- Фрагмент пирамиды майя
- globallookpress.com
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Учёные из университета штата Луизина (США) и университета Ибараки (Япония) исследовали регион в Белизе, где тысячу лет назад располагалась солеварня майя. На участке площадью 4,8 км² археологи обнаружили около 4 тыс. фрагментов деревянных разделочных столов и множество предметов утвари.
«Характер износа артефактов свидетельствует о том, что майя использовали их для чистки, разделывания и засолки рыбы», — заявил главный автор исследования Хизер Маккиллоп.
По мнению учёных, представители древней цивилизации варили в котлах солевой рассол, затем оставляли его остывать, пока не образовывались соляные комки, пригодные для «консервации» рыбы. Готовую продукцию майя помещали на каноэ и экспортировали на местные рынки. Авторы исследования отметили, что 300—900 лет до н.э. майя могли проплывать на лодке вдоль побережья или по реке в глубь континента около 25 км, чтобы заключить сделку.
«Наше открытие свидетельствует о том, что майя производили солёную рыбу и экспортировали её в пределах Белиза», — отметил Маккиллоп.
Также на месте бывшей солеварни исследователи обнаружили глиняную окарину (свистковую флейту) в виде человекоподобного существа. Учёные предположили, что майя использовали её для проведения религиозных обрядов, связанных с засолкой рыбы.
Авторы исследования пришли к выводу, что соль была важным продуктом в цивилизации майя как «сама по себе», так и в качестве консерванта для рыбы, торговля которой являлась одним из ключевых компонентов экономики древних индейцев.
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