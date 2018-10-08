Солевая империя: учёные определили одну из ключевых составляющих экономики майя

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Анастасия Ксенофонтова
Американские и японские учёные выяснили, что производство засоленной рыбы в промышленных масштабах было одним из важнейших компонентов экономики майя. К таким выводам исследователи пришли, изучив утварь, обнаруженную на месте солеварни в Белизе — государстве на восточном побережье Центральной Америки. Предметы с характерными признаками износа указывают на то, что индейцы использовали их для «консервации» солью рыбы. По мнению специалистов, готовую продукцию майя экспортировали на рынки, расположенные вдоль побережья.
Солевая империя: учёные определили одну из ключевых составляющих экономики майя
  • Фрагмент пирамиды майя
  • globallookpress.com
  • © DanitaDelimont

Учёные из университета штата Луизина (США) и университета Ибараки (Япония) исследовали регион в Белизе, где тысячу лет назад располагалась солеварня майя. На участке площадью 4,8 км² археологи обнаружили около 4 тыс. фрагментов деревянных разделочных столов и множество предметов утвари.  

«Характер износа артефактов свидетельствует о том, что майя использовали их для чистки, разделывания и засолки рыбы», — заявил главный автор исследования Хизер Маккиллоп.

По мнению учёных, представители древней цивилизации варили в котлах солевой рассол, затем оставляли его остывать, пока не образовывались соляные комки, пригодные для «консервации» рыбы. Готовую продукцию майя помещали на каноэ и экспортировали на местные рынки. Авторы исследования отметили, что 300—900 лет до н.э. майя могли проплывать на лодке вдоль побережья или по реке в глубь континента около 25 км, чтобы заключить сделку.

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«Наше открытие свидетельствует о том, что майя производили солёную рыбу и экспортировали её в пределах Белиза», — отметил Маккиллоп.

Также на месте бывшей солеварни исследователи обнаружили глиняную окарину (свистковую флейту) в виде человекоподобного существа. Учёные предположили, что майя использовали её для проведения религиозных обрядов, связанных с засолкой рыбы.

Авторы исследования пришли к выводу, что соль была важным продуктом в цивилизации майя как «сама по себе», так и в качестве консерванта для рыбы, торговля которой являлась одним из ключевых компонентов экономики древних индейцев. 

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