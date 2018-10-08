Солевая империя: учёные определили одну из ключевых составляющих экономики майя

Американские и японские учёные выяснили, что производство засоленной рыбы в промышленных масштабах было одним из важнейших компонентов экономики майя. К таким выводам исследователи пришли, изучив утварь, обнаруженную на месте солеварни в Белизе — государстве на восточном побережье Центральной Америки. Предметы с характерными признаками износа указывают на то, что индейцы использовали их для «консервации» солью рыбы. По мнению специалистов, готовую продукцию майя экспортировали на рынки, расположенные вдоль побережья.

Учёные из университета штата Луизина (США) и университета Ибараки (Япония) исследовали регион в Белизе, где тысячу лет назад располагалась солеварня майя. На участке площадью 4,8 км² археологи обнаружили около 4 тыс. фрагментов деревянных разделочных столов и множество предметов утвари.

«Характер износа артефактов свидетельствует о том, что майя использовали их для чистки, разделывания и засолки рыбы», — заявил главный автор исследования Хизер Маккиллоп.

По мнению учёных, представители древней цивилизации варили в котлах солевой рассол, затем оставляли его остывать, пока не образовывались соляные комки, пригодные для «консервации» рыбы. Готовую продукцию майя помещали на каноэ и экспортировали на местные рынки. Авторы исследования отметили, что 300—900 лет до н.э. майя могли проплывать на лодке вдоль побережья или по реке в глубь континента около 25 км, чтобы заключить сделку.

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«Наше открытие свидетельствует о том, что майя производили солёную рыбу и экспортировали её в пределах Белиза», — отметил Маккиллоп.

Также на месте бывшей солеварни исследователи обнаружили глиняную окарину (свистковую флейту) в виде человекоподобного существа. Учёные предположили, что майя использовали её для проведения религиозных обрядов, связанных с засолкой рыбы.

Авторы исследования пришли к выводу, что соль была важным продуктом в цивилизации майя как «сама по себе», так и в качестве консерванта для рыбы, торговля которой являлась одним из ключевых компонентов экономики древних индейцев.