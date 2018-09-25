Сами с усами: как самки термитов научились себя клонировать

Самки термитов вида Glyptotermes nakajimai могут производить потомство без участия партнёров. К таким выводам пришли учёные, наблюдая за колониями этих насекомых, состоящими исключительно из особей женского пола. Эту способность самки G. nakajimai приобрели в процессе эволюции. Ранее подобные случаи были зафиксированы у некоторых видов муравьёв и пчёл. Исследователи отмечают, что причины такого феномена до конца неизвестны. Российские эксперты считают, что у популяций, практикующих бесполое размножение, со временем могут накапливаться вредоносные мутации — и в ходе естественного отбора такие особи будут отсеиваться.

Энтомологи из Сиднейского и Киотского университетов выяснили, что некоторые колонии G. nakajimai, обитающие на побережье Японии, состоят исключительно из самок, способных воспроизводить потомство без участия партнёров.

Наблюдая за термитами G. nakajimai, учёные заметили, что некоторые колонии насекомых состоят исключительно из самок. Энтомологи предположили, что представительницы отдельных групп G. nakajimai приспособились к партеногенезу — бесполому размножению, при котором яйцеклетки созревают без оплодотворения и самки воспроизводят потомство без участия самцов. Изучив строение тел насекомых, исследователи нашли подтверждение своей гипотезе.

«Мы также наблюдали за смешанными популяциями G. nakajimai. Было интересно заметить, что даже при наличии самцов самки иногда откладывают неоплодотворённые яйца, из которых развиваются новые особи. Мы считаем, что способность к партеногенезу впервые появилась у особей G. nakajimai из смешанных колоний. В процессе эволюции эта способность у некоторых самок развилась настолько, что они образовали изолированные «женские» колонии», — сообщил автор исследования Яшима Тошихиса.

В причинах столь странного поведения авторы исследования до конца не разобрались. Однако учёные уверены, что переход к бесполому размножению в отдельных популяциях G. nakajimai свидетельствует о постепенном снижении доминирующей роли самцов в этой колонии.

Игра природы

Ранее учёным уже были известны случаи партеногенеза у насекомых и даже позвоночных. Так, особый способ производства потомства встречается у изолированной популяции капских пчёл, обитающих на территории ЮАР. В ходе эволюции эти виды научились откладывать яйца, оплодотворяя их собственной ДНК.

«Партеногенез — явление не такое уж и редкое. В Подмосковье можно встретить партеногенетические виды бабочек из семейства мешочниц», — сообщила в интервью RT доктор биологических наук Елена Федосеева.

Среди позвоночных случаи партеногенеза доказаны у рептилий — некоторых видов ящериц и змей. Однако, по словам эксперта, это явление не исследовано до конца.

«Со временем учёные выяснили, что существуют огромные «женские» популяции ящериц и змей, которые занимаются самовоспроизводством уже несколько тысячелетий. Это означает, что на определённом этапе эволюции появилась самка, способная к самоклонированию. Предстоит подробно разобраться в генетических механизмах этого процесса», — сообщила в интервью RT доктор биологических наук Елена Федосеева.

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По мнению эксперта, развитию у отдельных видов партеногенеза способствует множество факторов — например, сокращение численности популяции.

«Существуют виды, которые для лучшей выживаемости приспособились к обеим стратегиям. Коловратки (крошечные обитатели пресноводных водоёмов. — RT) при неблагоприятных внешних условиях — например, при приближении холодов — прибегают к половому размножению. Оно помогает виду адаптироваться к меняющейся среде. При благополучных условиях коловратки прибегают к партеногенезу. Тогда особей внутри вида становится больше», — отметила Федосеева.

При этом у популяций, практикующих бесполое размножение, со временем могут накапливаться вредоносные мутации.

«При партеногенезе геном копируется полностью. В этом случае весь набор вредоносных мутаций передаётся из поколения в поколение в неизменном виде. Такие особи оказываются менее жизнеспособными и в ходе естественного отбора отсеиваются», — пояснила в беседе с RT доктор биологических наук Татьяна Голубева.