Сочетания несочетаемого: тест RT о гибридах

Бразильские учёные смогли разгадать загадку агрессии искусственно выведенных пчёл. Этот гибрид появился в 1950-е годы — биологи скрестили африканскую пчелу и европейскую. Таким образом, согласно замыслу исследователей, должна была появиться новая «порода» медоносных насекомых. Однако гибрид оказался очень агрессивным, и от укусов этих пчёл погибли около 1 тыс. человек. Исследователям удалось доказать, что причина такого поведения насекомых — два специфических нейропептида, которые воздействуют на их нервную систему. Другие эксперименты учёных с флорой и фауной привели к появлению гораздо более безопасных гибридов. Пройдите тест RT и узнайте, что вам известно о достижениях биологии.

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© Horst Sollinger