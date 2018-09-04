В Подмосковье нашли редкую «бабочку-колибри»

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В Московской области нашли редкую для региона «бабочку-колибри», сообщает телеканал «360».
В Подмосковье нашли редкую «бабочку-колибри»
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Речь идёт о большехоботнике звездчатом, или обыкновенном языкане. Его обнаружили в городском округе Шатура.

Насекомое относится к группе бражников. Оно занесено в Красную книгу Московской области, отметили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона. При первом рассмотрении бабочку нередко сравнивают с птицами колибри, поскольку она быстро машет крыльями и зависает над цветком на несколько секунд, чтобы выпить нектар.

«Бабочка способна летать со скоростью до 50 км/ч, это позволяет ей преодолевать очень большие расстояния и быстро перелетать с одного растения на другое, одно насекомое в солнечный день опыляет за минуту до 30 цветков», — заявил глава ведомства Александр Коган.

По его словам, в последний раз данный вид находили на территории Подмосковья более 40 лет назад.

Ранее сообщалось, что бабочки-адмиралы прилетели в Москву впервые за десять лет.

Также m24 сообщало, что в Подмосковье впервые за 100 лет нашли краснокнижную ягоду.

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