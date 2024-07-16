«Запоминание без осмысления нерационально»: доцент МГППУ — о нейропсихологии и принципах работы человеческого мозга

16 июля 1902 года родился известный советский учёный и врач Александр Романович Лурия. Во время Великой Отечественной войны он занимался лечением и реабилитацией солдат после черепно-мозговых травм и изучал, как нарушается работа мозга в результате локального повреждения того или иного отдела. Полученные им данные легли в основу новой дисциплины — нейропсихологии. Сегодня нейропсихологические методы применяются в реабилитации пациентов после инсультов и в терапии психологически некорректного поведения. Об этом RT рассказала доцент кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Елизавета Давыдова. Она объяснила, что такое сознание, рассказала о пользе медитации и о новых физических инструментах и методиках изучения работы мозга.

— 16 июля 1902 года родился всемирно известный советский учёный, основатель нейропсихологии Александр Лурия. Расскажите, пожалуйста, об этой науке — в чём её отличие от психиатрии? Ведь психиатры тоже изучают связь органических и поведенческих отклонений. Что входит в область именно нейропсихологии?

— Психиатрия стояла у истоков нейропсихологии, потому что учёных издавна интересовало, как и где в мозгу человека возникают «поломки», как они приводят к нарушению психических функций. Однако если психиатрия изначально была нацелена на описание внешних проявлений таких нарушений, феноменологию, то нейропсихология сделала акцент именно на внутренних механизмах этих сбоев. Именно Александр Романович Лурия предложил модель высших психических функций, делящую мозг на три основных блока, которые взаимодействуют при организации сложного поведения человека.

Лурия собирал данные, занимаясь лечением и реабилитацией солдат и офицеров после черепно-мозговых травм, полученных на полях Великой Отечественной войны. Он изучал, как нарушается работа мозга в результате локального повреждения того или иного отдела. Данные легли в основу новой дисциплины — нейропсихологии. Эта наука изучает структурные изменения мозга, а психиатрия — функциональные, когда все структуры мозга целы, но работают неправильно.

Основатель нейропсихологии Александр Романович Лурия

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— На какие наблюдения опирался Лурия?

— Одним из учителей Лурии был психолог Лев Семёнович Выготский, который тоже разрабатывал подходы к исследованию различных отделов мозга. А в целом отечественная база для появления нейропсихологии была заложена ещё в XIX веке физиологом Иваном Сеченовым. После появления его работ учёные начали изучать взаимодействие разных отделов мозга — именно это обеспечивает его функциональность.

Ни одна структура в мозгу не действует сама по себе, а только в связке с другими. Поэтому, когда происходит нарушение какой-то последовательности в нём, часто наблюдается переход на более низкий уровень функционирования. Если наглядно, то если вас попросят посчитать что-то, а у вас будут бумага и ручка, то вы это сделаете письменно. Если нет — начнёте загибать пальцы. Точно так же происходит и в мозгу — более примитивные структуры, основанные непосредственно на врождённых рефлексах, составляют основу, на которой дальше строится вся иерархия управления нашим организмом.

— Какие практические задачи решает сегодня нейропсихология?

— Ключевая область применения — реабилитация пациентов после инсультов и черепно-мозговых травм. Ещё одна сфера, которая сейчас бурно развивается, — это нейропсихология развития. Тут следует упомянуть двух учёных, Евгению Хомскую и Татьяну Ахутину. Именно их работы позволили диагностировать особенности формирования психических функций человека, а также легли в основу тренингов для гармонизации этой области.

В поведенческом плане пациенты часто страдают от нарушений тормозного контроля, когда человек чрезмерно импульсивен. Это может проявляться как двигательная гиперактивность, когда человек, например, не может ждать, или как вспыльчивость. В этом случае мы начинаем давать пациенту простые задачи, и по мере того, как он справляется с ними, усложняем испытания. По мере научения мы оптимизируем процесс, мозг человека учится правильно, упорядоченно реагировать на те или иные ситуации.

Конечно, методы нейропсихологии подойдут не всем, а в каких-то случаях такая терапия потребует немало времени. Например, если нарушение работы мозга произошло в раннем возрасте, тогда нужно последовательно проходить с ребёнком все пропущенные им этапы когнитивного развития. В любом случае это очень перспективная область исследований.

— В связи с достижениями нейропсихологии часто упоминают понятие «коннектом» — совокупность организации нейронов конкретного человека. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

— Мы не рассматриваем мозг как просто набор отделов. Мозг проявляет себя только в процессе деятельности, поэтому важно то, как его элементы включаются в работу для выполнения той или иной задачи. Структура этого взаимодействия и есть коннектом. Если какая-то структура начнёт выполнять не свои функции, включаться в общую работу некорректно, у человека будет наблюдаться когнитивная или неврологическая патология.

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— Что такое мышление и сознание с точки зрения нейропсихологии, можно ли развить мышление?

— Мышление — это процесс, в котором участвует сознание. Процесс протекает на нескольких уровнях, начальный — это первичное сознание или осознание, можно сказать, что это гнозис. То есть мы идентифицируем какие-то элементы реальности, с которыми можем мысленно взаимодействовать, построить что-то своё, умозаключения. Второй уровень — это как раз процесс мысленных манипуляций этими образами, ассоциациями.

— От чего в большей степени зависит то, как организован мозг, от генетики или внешних условий? Различается ли нервная ткань у разных людей, как, например, может отличаться соединительная ткань?

— Нервная ткань не является чем-то гомогенным, а сам мозг слишком сложен, чтобы можно было обобщать. В нём есть множество структур, подструктур, на всех уровнях могут быть отклонения, связанные, например, с продуцированием особых соединений — нейромедиаторов, которые передают сигналы от одного нейрона к другому. У кого-то они вырабатываются быстрее и в больших количествах, у кого-то наоборот. И эти особенности могут быть заданы генетически. В результате какие-то люди более тревожные, другие, напротив, спокойные.

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Нейромедиаторы вырабатываются в процессе работы мозга, когда его различные структуры взаимодействуют между собой. Поэтому активная продуктивная деятельность повышает работоспособность мозга, помогает ему организоваться. Но самое главное — среда. Так, стрессогенная среда крайне вредна и для мозга, и для организма в целом.

— Нейропсихология оперирует таким понятием, как гнозис, то есть представления человека о том или ином явлении, которые начинают с возрастом заслонять реальность. Как эта особенность психики влияет на наши отношения с окружающим миром, почему нарабатывается такой автоматизм восприятия?

— Это философский термин, но нейропсихологи используют его в более практическом смысле. Гнозис — это процесс осмысления, осознания каких-то элементов окружающей среды. Например, пространственный гнозис — это способность определить расположение предметов относительно друг друга в пространстве. Если такая способность нарушена, то это значит, что у человека оптико-пространственная агнозия.

Гнозис дополняется праксисом — нашей способностью оперировать какими-то объектами. Поэтому неправильно говорить, что гнозис заслоняет от нас реальность. Однако действительно, в процессе мышления мы часто выбираем уже привычный путь, поскольку это позволяет экономить энергию и время. Чаще всего такой заученный автоматизм проявляется, когда решение нужно принять быстро. Наш мозг не может находиться в состоянии неопределённости, нам проще принять неверное решение и потом исправлять его последствия, чем долго находиться на перепутье. Такова логика мыслительных процессов человека. Поэтому мы способны на непродуманные действия и поспешные умозаключения.

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— Можно ли укрепить память? Какие упражнения могут помочь в данном случае? Что в целом известно нейропсихологии о памяти — почему, например, пожилые люди часто теряют краткосрочную память, но зато в деталях вспоминают очень давние события?

— Механическое запоминание без осмысления нерационально и даёт сильную нагрузку на мозг. Важно сделать процесс запоминания более осмысленным. Например, структурировать информацию, мысленно размещая её определёнными блоками. Чтобы материал хорошо запоминался, нужно, чтобы между его элементами была смысловая связь. А когда мы говорим о развитии памяти, то речь скорее идёт не о запоминании, а об извлечении информации. Чтобы это сделать, нам нужны ориентиры и подсказки. Например, человеку говорят, что слово начинается с буквы «а», а он, ориентируясь на это, ведёт поиск нужного слова.

Чем сложнее репрезентативные когнитивные структуры мозга человека, тем лучше его мыслительные способности и он быстрее может проводить какие-то ассоциации, вспоминать что-то и так далее.

— Сегодня довольно много пишут о пользе медитации для мозга. Есть ли какие-то данные на этот счёт?

— Да, такие мнения сегодня звучат. По сути, медитация — это тренировка самоконтроля, отслеживание обратной связи от собственного тела. Такие тренировки повышают нашу способность управлять нашими реакциями, повышают произвольность поведения. Поэтому все исследователи отмечают пользу медитации, она также помогает улучшить концентрацию внимания.

— Какие самые интересные открытия о возможностях нашего мозга были сделаны за последнее время?

— В основном сейчас интерес представляют не теоретические исследования, а новые физические инструменты и методики изучения работы мозга. Так, появилась оптогенетика, которая позволяет в режиме реального времени увидеть, какие структуры мозга включаются при выполнении задач. Совершенствуются и другие методы нейровизуализации. Также наблюдается прорыв и в области создания нейроинтерфейсов — устройств на стыке нейронауки и технологий.

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Такие технологии позволяют человеку, утратившему конечности или парализованному, при помощи биоэлектрических сигналов управлять протезами. Кроме того, активно развивается биохимия. Например, не так давно учёные выяснили, что глиальные клетки мозга, которые раньше считались вспомогательными, на самом деле выполняют ряд очень важных функций.