На основе бактерий: российские учёные открыли способ повышения урожайности сельхозкультур

Российские учёные обнаружили и изучили бактерии, способные повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Почвенные микроорганизмы Nocardia mangyaensis синтезируют соединение, которое может обеспечить растения железом в условиях дефицита. Этот элемент жизненно необходим растениям — он входит в состав ферментов, а также принимает активное участие в синтезе хлорофилла и обмене веществ. Бактерии также могут производить ряд других полезных для растений органических молекул и насыщать ими почву. По словам учёных, препараты на основе штамма Nocardia mangyaensis NH1 снизят потери урожая от болезней и стрессовых факторов.

Учёные из Казанского (Приволжского) федерального университета нашли и изучили бактерии, способные улучшить урожайность сельскохозяйственных культур. Результаты исследования позволят создать экологически чистые и эффективные биоудобрения на основе микроорганизмов штамма Nocardia mangyaensis NH1. Об этом RT сообщили в пресс-службе РНФ. Исследование поддержано грантом фонда. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Как отметили авторы работы, сельскохозяйственные посадки нередко страдают от дефицита биодоступного железа. Это может происходить по разным причинам, включая повышенную влажность или присутствие в почве некоторых удобрений. При этом железо жизненно необходимо растениям — элемент входит в состав ферментов, а также принимает активное участие в синтезе хлорофилла и обмене веществ.

Решением проблемы может стать применение в качестве «живых» удобрений почвенных актинобактерий Nocardia mangyaensis. Эти микроорганизмы способны вырабатывать биологически активные соединения, включая сидерофоры, молекулы которых аккумулируют ионы железа из окружающей среды и способны в процессе взаимодействий обеспечивать ими растения в условиях дефицита.

Бактерия Nocardia mangyaensis NH1

© Татьяна Ивойлова

Авторы исследования проанализировали геном бактерий, извлечённых из горных пород. Учёные выявили гены, отвечающие за синтез сидерофоров.

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По словам специалистов, препараты на основе штамма Nocardia mangyaensis NH1 помогут растениям не только избежать дефицита железа, но и в целом будут способствовать увеличению продуктивности сельскохозяйственных культур: снизят потери урожая от болезней и стрессовых факторов. Дело в том, что эти бактерии способны производить ряд других полезных для растений органических молекул и насыщать ими почву. Среди таких веществ есть соединения, борющиеся с грибковыми заболеваниями пшеницы и картофеля.

«Один из экологически привлекательных способов повысить урожайность сельскохозяйственных растений — это внесение в почву биопрепаратов на основе бактерий. Полученные нами данные необходимы для разработки биоудобрений и биопестицидов путём направленной модификации бактерий для оздоровления почвы, увеличения урожайности и повышения устойчивости растений к различным стрессорам», — подытожила в разговоре с RT руководитель проекта, доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии Казанского (Приволжского) федерального университета Маргарита Шарипова.