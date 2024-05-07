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Геохимические индикаторы: российские учёные нашли способ повысить эффективность поиска нефтяных месторождений

Российские учёные разработали маркеры для поиска залежей нефти

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Надежда Алексеева, Екатерина Кийко
Российские учёные нашли ряд новых молекул-биомаркеров, которые указывают на так называемую термическую зрелость нефти, то есть на её пригодность для добычи в промышленных масштабах. Маркеры представляют собой особые реликтовые молекулы, которые сохранились в залежах горных нефтеносных пород. На основе этих маркеров авторы работы создали геохимические индексы, они помогут повысить эффективность разведки нефтяных месторождений.
Геохимические индикаторы: российские учёные нашли способ повысить эффективность поиска нефтяных месторождений
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Sharganov

Учёные из лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) выявили новые геохимические индикаторы, которые могут повысить эффективность геолого-разведочных работ для поиска и оценки месторождений нефти. Об этом RT сообщили в Минобрнауки России. Результаты исследования опубликованы в журнале Organic Geochemistry.

Сегодня есть две научные теории происхождения нефти: органическая (биогенная) и неорганическая (минеральная). Согласно неорганической теории, нефть образуется из содержащихся в мантии Земли воды и углекислого газа в присутствии закисных соединений металлов на глубинах 100—200 км. Органическая теория постулирует, что нефть и уголь образовались из останков древних организмов и растений, которые на протяжении миллионов лет осаждались на дне морей или сохранялись в виде залежей на континентах. Затем эти останки перерабатывали микроорганизмы, а по мере опускания залежей вглубь недр к процессу подключались высокие температуры и давление. При этом обе теории сходятся в том, как именно ведёт себя нефть после того, как завершается процесс её образования.

  • Gettyimages.ru
  • © benedek

Авторы новой работы отталкиваются от органической теории. По их словам, важным инструментом для поиска и классификации месторождений являются особые углеводородные биомаркеры — реликтовые молекулы, сохранившиеся в захороненном органическом веществе пород и нефти. По таким маркерам специалисты могут определить тип исходной биомассы, условия её накопления и стадию преобразования органического вещества в нефтяные углеводороды, так называемую термическую зрелость.

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В новой работе учёные исследовали образцы нефти из осадочных бассейнов полуострова Камчатка и юго-восточной Чукотки. С помощью метода газовой хромато-масс-спектрометрии они выявили ряд молекул-биомаркеров. На основе этого исследования учёные разработали новые геохимические индексы для определения термической зрелости нефти.

«Изучение определённых биомаркеров является важным этапом при проведении поисковых работ в нефтяной геологии. Одним из них является определение уровня термической зрелости нефти — характеристики, которая даёт информацию, достигло ли органическое вещество исходной нефтематеринской породы степени катагенетической (глубинной. — RT) преобразованности, необходимой для начала генерации нефти в промышленных количествах», — рассказала RT кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова ГЕОХИ РАН Ирина Коноплёва.

По словам специалистов, выявление биомаркеров и разработка новых индексов повысят эффективность разведки нефтяных месторождений.

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