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«Годы кропотливого труда»: сибирские биологи вывели 30 новых сортов цветов

Учёные ТГУ вывели 30 новых уникальных сортов цветов

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Екатерина Кийко, Надежда Алексеева
Российские селекционеры получили 30 новых сортов декоративных растений. Они отличаются крупными цветками, устойчивы к холоду и непогоде, а также не боятся распространённых в России вредителей и патогенов. Среди таких сортов — флоксы, азалии, гиппеаструмы и сирень. Биологи применили ряд селекционных методик, включая направленные мутации растений.
«Годы кропотливого труда»: сибирские биологи вывели 30 новых сортов цветов
  • Выведенная учёными азалия сорта «Буряк»
  • © СибБС ТГУ

Сотрудники Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета вывели 30 адаптированных к российскому климату сортов цветов с улучшенными декоративными качествами. Среди них — флоксы, азалии, гиппеаструмы, актинидии (лиана), сирень. Об этом RT сообщили в пресс-службе ТГУ.

Для части сортов улучшением стали более крупные цветки. Также биологи вывели гиппеаструм с укороченным цветоносом — побегом, который позволит стеблям не ломаться.

  • Выведенная учёными азалия сорта «Томичка»
  • © СибБС ТГУ

У отдельных видов, например флоксов, селекция позволила повысить устойчивость к заболеваниям и сложным погодным условиям: холоду, засухе, избытку влаги. Так, у этих цветов, пользующихся большой популярностью в России, частая проблема — поражение мучнистой росой. Это грибковое заболевание в виде белого паутинистого налёта, который плотно окутывает листья и побеги растений. Учёным удалось создать сорт, который почти невосприимчив к возбудителю этой болезни.

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Для получения новых свойств специалисты использовали различные методики. Например, способ мутационной селекции, когда растения обрабатываются специальным химическим веществом, которое вызывает направленные мутации. Это позволяет быстро получать и отбирать растения с новыми признаками.

«Селекция — очень длительный процесс, требующий больших площадей. С тех экземпляров, которые несут нужные нам признаки, мы собираем семена, высеваем. Потом из этого потомства отбирается ещё более интересующее нас потомство. Его можно скрестить с каким-то дополнительным растением того же вида с желаемыми характеристиками. Быстро сорта не делаются. На это всегда уходят годы кропотливого труда. Например, из более чем 500 полученных сеянцев азалий мы отобрали только 4% перспективных», — рассказала RT старший научный сотрудник лаборатории редких растений СибБС ТГУ Алина Бутенкова.

  • Выведенный учёными гиппеаструм сорта «Георгий Победоносец»
  • © СибБС ТГУ

Как отметили учёные, выведенные в сибирских условиях цветы оказались лучше адаптированы к российскому климату, а также к местным патогенам, чем импортные сорта. Авторы работы планируют зарегистрировать новые сорта в 2024 году, после чего они будут доступны для отечественных производителей цветов и цветоводов-любителей.

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