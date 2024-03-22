«Как люди»: учёные доказали способность собак к восприятию человеческой речи

Учёные из венгерского Университета имени Лоранда Этвёша провели эксперимент, который доказал способность всех собак понимать смысл знакомых слов так же, как это делают люди. Раньше считалось, что животные способны просто реагировать определённым образом на знакомые звуки и предметы. Установить, что собаки в действительности воспринимают слова аналогично людям, позволило исследование мозговой активности животных с помощью аппарата ЭЭГ. Авторы исследования намерены изучить аналогичные способности других млекопитающих, в том числе неодомашненных.

Учёные из Университета имени Лоранда Этвёша (Будапешт) выяснили, что собаки не просто рефлекторно реагируют на определённые слова, которые произносит человек, а понимают значение этих слов. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Как отметили авторы работы, для человека характерно референциальное восприятие слов — когда мысленные представления проецируются на конкретное слово. Когда учёные тестируют ещё не говорящих детей на понимание слов, они просят их показать или взять предмет, название которого экспериментаторы произносят вслух.

При этом отмечается, что корректно пройти подобные тесты способны немногие собаки. В новом исследовании учёные попросили владельцев 18 собак сначала произносить названия знакомых питомцам предметов и игрушек, а затем показывать их. При этом некоторые названия совпадали с предметом, а некоторые нет. Например, собаке говорили слово «мяч», но в руке держали какую-то другую игрушку. На протяжении всего тестирования активность мозга животных фиксировалась с помощью аппарата ЭЭГ.

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Выяснилось, что собаки по-разному реагировали на ситуации, когда название предмета совпадало или не совпадало с его внешним видом. Такая реакция доказывает, что собаки понимают значение слов, которые произносит их хозяин, и осознают, какой предмет перед ними находится.

«Собаки не просто реагируют на определённые слова заученным образом. Они также не просто соотносят это слово с объектом по принципу временной смежности (принцип, согласно которому идеи, воспоминания и переживания связаны между собой. — RT) и без понимания значения слов, но активируют свою память об объекте, когда слышат его название», — отметила сотрудница кафедры этологии Университета имени Лоранда Этвёша Марианна Борош.

Ранее считалось, что только немногие собаки способны определять значение слов. Для этого их специально дрессировали, расширяя «словарный запас». Однако новое исследование показало, что способность понимать значение слов свойственно всем собакам.

«Неважно, сколько слов, обозначающих предметы, понимает собака, — известные слова в любом случае активируют ментальные репрезентации, что наводит на мысль, что такая способность присуща собакам в целом, а не только некоторым исключительным особям, знающим названия многих объектов», — добавила Борош.

По словам специалистов, открытие того, что собаки могут обладать способностью восприятия слов референциальным образом, поможет изменить взгляды учёных на мышление животных, а владельцы домашних питомцев смогут лучше понимать их.

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«Ваша собака понимает больше, чем это показывает… Собаки не просто учатся вести себя определённым образом в ответ на определённые слова, но могут действительно понимать значение отдельных слов, как это делают люди», — добавила доцент кафедры психологии Университета имени Лоранда Этвёша Лилла Мадьяри.

Авторы исследования намерены выяснить, есть ли аналогичные способности у других млекопитающих, а также насколько их развитие зависит от опыта жизни животного рядом с человеком.