«Отличаются высоким уровнем разнообразия»: российские учёные открыли два новых вида красных водорослей

Российские учёные открыли два новых вида красных водорослей на тихоокеанском побережье России. Виды, которые назвали в честь известных российских исследователей, относятся к роду Callophyllis. Также в рамках работы учёные уточнили видовое разнообразие вод Тихого океана у российских границ, определили редкие и вымирающие виды водорослей. Результаты исследования могут использоваться в работе природоохранных структур.

Учёные из Лаборатории автотрофных организмов Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии открыли два новых вида водорослей рода Callophyllis, обитающих на тихоокеанском побережье России. Об этом RT сообщили в Минобрнауки России. Результаты исследования опубликованы в журнале Phycologia.

Напомним, род красных водорослей Callophyllis включает 64 вида. Они широко распространены в Мировом океане, преимущественно в холодных и умеренных водах. Больше всего представителей этой биоты было найдено в северной части Тихого океана.

Callophyllis selivanovae

© Пресс-служба Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского

При этом, как отмечают авторы работы, на тихоокеанском побережье России сегодня известно всего 7 видов каллофилисов, до сих пор они были малоисследованы. Для исправления этого положения и систематизации видов рода Callophyllis, обитающих в российской тихоокеанской зоне, авторы работы изучили образцы красных водорослей с Курильских островов, острова Сахалин, западного Охотского моря, северо-западной части Японского моря и Авачинского залива (полуостров Камчатка).

Биологи не только систематизировали информацию о каллофилисах, но и открыли два новых, ранее неизвестных науке вида этих водорослей.

Callophyllis perestenkoae

© Пресс-служба Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского

Образцы первого вида были найдены в Авачинском заливе, по словам специалистов, он близок к описанному ранее виду с острова Святого Павла в Беринговом море, однако имеет свои характерные особенности. Авторы находки назвали новый вид в честь биолога Ольги Селивановы — C. Selivanovae.

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Второй открытый вид назвали C. perestenkoae в честь известного российского альголога Луизы Перестенко. Этот вид ранее определялся биологами как C. flabellata, но новое исследование показало, что он отличается более неравномерным ветвлением, более тонкими конечными сегментами и меньшими размерами цистокарпов (спороносцами. — RT).

По словам учёных, уточнённые списки водорослей, произрастающих на тихоокеанском побережье России, могут помочь в работе природоохранных структур.

«Воды северной части Тихого океана, и российского побережья отличаются высоким уровнем разнообразия биологических ресурсов. Во флоре есть водоросли, которые признаны учёными редкими и исчезающими», — отметила в беседе с RT ведущий научный сотрудник Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН Анна Скрипцова.