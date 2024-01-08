«Возможности газификации удалённых населённых пунктов»: российские учёные разработали реагент для гидратации газа

Российские учёные синтезировали вещество для преобразования природного газа в гидрат — кристаллическое соединение метана с водой. Полученный реагент безопасен и экологичен, так как создан на основе растительных компонентов. Соединение по ряду показателей превосходит современные аналоги. По словам специалистов, разработка позволит хранить и транспортировать природный газ даже в самые удалённые уголки России.

Учёные Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета разработали вещество, которое позволяет эффективно преобразовывать природный газ в гидрат — кристаллическое соединение метана с водой. Такие технологии перспективны для хранения и транспортировки газа. Авторам работы удалось подобрать экологически безопасные компоненты для нового реагента. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки России. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Energy Storage.

Газовые гидраты — это соединения, образующиеся при определённых условиях низких температур и высоком давлении. В кристаллическом каркасе гидратов, построенном из связанных водородными связями молекул воды, есть небольшие полости, в которых размещаются молекулы газов. Свойство подобных соединений концентрировать значительные объёмы газа давно привлекает внимание специалистов. С помощью гидратов можно хранить и транспортировать природный газ даже в самые удалённые уголки страны.

Авторы исследования создали новое соединение-гидрат на основе сульфированного касторового масла. Такое масло получается путём прессования семян клещевины.

РИА Новости

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Учёные отмечают, что соединение было синтезировано при умеренных условиях по температуре и давлению. Оно также безопасно и экологично, так как создано на основе природных компонентов.

«Особый упор сделан на изучении токсичности и биодеградации. Это связано с тем, что промоторы (активаторы. — RT) гидратообразования предназначены для гидратных технологий, которые, в свою очередь, перспективны для арктических регионов, где существуют жёсткие требования для применяемых реагентов», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник НИЛ методов увеличения нефтеотдачи НЦМУ Матвей Семёнов.

По словам специалистов, полученный ими реагент превосходит по ряду показателей аналоги. Так, в газогидратных технологиях часто используются добавки ПАВ (поверхностно-активных веществ) — органических соединений, ускоряющих тепломассоперенос. Однако при экстремальных условиях такие вещества могут разрушаться.

«Предложенный реагент лишён тех технологических недостатков, которыми обладают многие анионные ПАВ. Дальнейшее развитие гидратной технологии хранения и транспортировки природного газа может стать началом нового направления в малотоннажной химии и позволит расширить возможности газификации удалённых населённых пунктов, в том числе в Арктическом регионе», — подытожил заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов ИГиНГТ и руководитель направления методов увеличения нефтеотдачи НЦМУ Михаил Варфоломеев.