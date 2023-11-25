«Широко внедряются умные технологии»: на форуме «Климатические диалоги» обсудили методы мониторинга погодных аномалий

Участники сессии «Климат-контроль. Smart-подходы в управлении» поделились современными решениями мониторинга климатических показателей.

24 ноября в рамках форума «Климатические диалоги» состоялась профильная сессия «Климат-контроль. Smart-подходы в управлении». Представители научного и делового сообществ рассказали о современных технологиях отслеживания и прогнозирования климатических изменений, а также контроля выбросов парниковых газов.

Крупные города, с одной стороны, оказывают значительное влияние на климат, с другой — сами сильно страдают от этих изменений. Как рассказал старший научный сотрудник Научно-вычислительного центра МГУ Михаил Варенцов, такие мегаполисы, как Москва, становятся «островами» тепла: в центре российской столицы температура всегда в среднем на два градуса выше, чем в целом в регионе. В свою очередь, доцент МГУ Анна Бобрик объяснила, что проекты карбоновых полигонов, которые реализуются на территории страны, позволяют выработать методы оценки эмиссии парниковых газов. Один такой объект создан университетом в Подмосковье.

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Директор ГПБУ «Мосэкомонторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Полина Захарова отметила, что специалисты организации на протяжении пяти лет участвуют в разработке плана и мер по адаптации Москвы к климатическим изменениям.

«Когда мы посмотрели на все системы, на которые воздействуют климатические изменения, мы поняли, что список показателей, за которыми надо наблюдать, очень обширный, он охватывает практически все городские ключевые организации. Провести такой мониторинг эффективно возможно только с применением smart-технологий. Часть этого процесса в городе уже идёт, например в области энергообеспечения широко внедряются умные технологии», — подчеркнула Полина Захарова.

Ежегодный форум «Климатические диалоги» прошёл в Москве 23—24 ноября. Его организатор — Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Участники дискуссий обсуждали лучшие практики в области климата, меры по адаптации и вырабатывали совместные решения.