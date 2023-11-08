Препараты индивидуального действия: российские учёные разработали новый подход к созданию противораковых вакцин
Российские учёные применили новый подход при создании противораковой вакцины
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Учёные из НИЛ OpenLab «Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разработали новый метод получения вакцины от меланомы — рака кожи. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки России. Результаты опубликованы в журнале Current Issues in Molecular Biology.
Разработка противораковых вакцин ведётся во всём мире. Такие вакцины работают по тому же принципу, что и вакцины от инфекций, но в качестве антигена (враждебного белка, «научить» атаковать который иммунную систему должна вакцина. — RT) выступает не вирус, а специфические белки раковых клеток. Это очень перспективное направление исследований — дело в том, что раковые опухоли возникают и растут во многом именно за счёт своей способности прятаться от иммунитета. Вакцина призвана сделать опухоль «видимой» для иммунной системы — такие препараты обычно применяются при комплексной противоопухолевой терапии, усиливая терапевтический эффект химиотерапии.
- Меланома
- Gettyimages.ru
Авторы исследования взяли за основу вакцины особые клетки иммунной системы человека — дендритные. Этот тип лейкоцитов специализируется на презентации антигенов — потенциально опасных для организмов белков — иммунной системе. После того как иммунная система распознаёт антиген в качестве враждебного, против него активируются Т-лимфоциты — основные клетки противоопухолевого иммунного ответа.
Чтобы получить вакцину, учёные обработали человеческие дендритные клетки мембранными везикулами (внеклеточные пузырьки, окружённые мембраной. — RT), взятыми из клеток опухоли. Везикулы были получены учёными в результате обработки раковых клеток цитохалазином B — продуктом метаболизма некоторых плесневых грибов. По словам специалистов, такая методика позволила увеличить получение везикул в десять раз по сравнению с другими способами.
Как пояснили авторы работы, мембранные везикулы имеют на своей поверхности особые антигены, уникальные для каждой опухоли. Это позволит в перспективе создавать препараты индивидуального действия — для этого будет достаточно применять везикулы, взятые из опухолевой ткани конкретного пациента.
«Эти вакцины безопасны и обладают пролонгированным противоопухолевым эффектом, сдерживая развитие заболевания. Для получения такой вакцины необходимо взять у пациента кровь, выделить из неё моноциты (так называется один из видов лейкоцитов, клеток иммунной системы) и при помощи белковых факторов сгенерировать из них дендритные клетки. Полученныедендритные клеткизагружаются опухолевым антигеном и вводятся пациенту», — пояснил один из авторов работы, младший научный сотрудник НИЛ OpenLab «Генные и клеточные технологии» Иван Филин.
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Исследователи провели эксперименты, которые показали, что полученный препарат нацеливает Т-лимфоциты на уничтожение раковых клеток. Его применение привело к значительному угнетению жизнеспособности клеток меланомы в лабораторных условиях, in vitro. На следующем этапе работы планируется проверка полученной вакцины на лабораторных животных.
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