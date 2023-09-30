Чудеса храбрости: как Надежда Дурова стала боевым офицером и знаменитым литератором

240 лет назад родилась кавалерист-девица Надежда Дурова — героиня войн с Наполеоном и незаурядная писательница, таланты который отмечали выдающиеся литераторы и критики её времени. Занятия Надежды были не свойственны женщине начала XIX века, поэтому долгие годы она носила мужское имя и мужской костюм, благодаря которым пользовалась широкой социальной свободой. При этом она никого не призывала следовать своему примеру и не ратовала за эмансипацию. Историки отмечают мужество и силу воли Надежды Дуровой, которая переносила все тяготы военной службы наравне с мужчинами.

30 сентября 1783 года родилась участница наполеоновских войн и писательница Надежда Дурова. Она была одной из первых женщин-офицеров в Российской империи и проявляла чудеса храбрости на полях сражения.

«Символ патриотизма»

Надежда родилась в семье гусарского офицера и дочери помещика, сбежавшей из семьи без родительского благословления на брак. Точное место рождения Дуровой неизвестно. По одной версии, она появилась на свет в Киеве, согласно другой — в Херсоне. Мать надеялась, что у неё родится сын, и дочь принять не смогла. Однажды во время переезда она не выдержала детского плача и выбросила Надежду из окна кареты. После этого случая отец, искренне любивший дочь, поручил заботу о ребёнке гусару Астахову.

Надежда с малых лет училась верховой езде, играла с саблей и пистолетами, с удовольствием слушала музыку полкового оркестра. Отец поддерживал увлечения дочери и даже подарил ей черкесского жеребца Алкида. Когда девочка подросла, мать попыталась усадить её за рукоделие, но это не принесло никакого конструктивного результата: Надежда тяготилась таким времяпрепровождением, а мать била её по рукам за каждое неудачное движение.

В 1801 году девушку выдали замуж за чиновника Василия Чернова. Однако её семейная жизнь не сложилась. Вскоре после рождения сына Надежда оставила нелюбимого мужа и вместе с ребёнком вернулась к родителям в Сарапул Вятской губернии, где её отец служил городничим.

Надежда Дурова в молодости

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Мать встретила дочь очень холодно, и Надежда решила покинуть отчий дом, оставив сына на попечение родных. Как отмечают исследователи, история отношений Дуровой с сыном изучена довольно плохо. По некоторым данным, после ухода в армию Надежда Дурова ходатайствовала перед Александром I об устройстве сына в императорский военно-сиротский дом в Санкт-Петербурге — прообраз современных кадетских и Суворовских училищ. В отпуск Дурова уходила в то же самое время, когда у сына были каникулы. Сохранились письма сына к Дуровой, в которых он просил у матери благословения на брак. Были ли у Надежды внуки, исследователям выяснить пока не удалось.

История появления Дуровой в армии весьма интересна. В 1806 году возле Сарапула, где жили её родители, останавливался казачий полк, который выдвигался к западным границам империи. Узнав об этом, Надежда обрезала волосы, переоделась в казачий костюм и присоединилась к казакам, представившись дворянским сыном Александром Соколовым. Перед бегством из дома она оставила на берегу реки платье, чтобы родные подумали, что она утонула, и не искали её.

Принять на службу в казачье подразделение «юношу» не смогли из-за происхождения, но зато доставили в Гродно, где шло переформирование частей, участвовавших в войне с Наполеоном. В итоге «Александр Васильевич Соколов» был принят в Коннопольский уланский полк. Позднее Надежда напишет в своих воспоминаниях, что была в восторге от красоты своего первого военного снаряжения, но оно казалось ей чрезвычайно тяжёлым.

Атака лейб-гвардии конного полка на французских кирасир в сражении под Фридландом 2 июня 1807 года, картина Виктора Мазуровского, 1912 год

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Боевое крещение Надежды произошло в сражении с французскими войсками при Гуттштадте. В дальнейшем она участвовала в битвах при Гейльсберге и Фридланде.

«Надежда вела себя на поле боя храбро и даже совершила подвиг — из-под вражеских пуль сумела вывезти на коне офицера», — рассказала в беседе с RT старший научный сотрудник Центра военной истории России ИРИ РАН Лидия Ивченко.

По словам историков, Дурова презирала опасность и не жаловалась на тяготы воинской службы, хотя ей приходилось непросто. Тяготили Надежду не только голод, холод и неудобные для женской ноги сапоги. Она страдала от того, что причинила страдания любимому отцу, поэтому решилась раскрыть ему правду о своей судьбе в письме. Дуров-старший сразу же обратился к брату, жившему в Санкт-Петербурге, с просьбой узнать, что происходит с дочерью. После того как тот начал наводить справки о Надежде, по столице поползли слухи о молодой женщине-кавалеристе. Дошли они до самого императора. Александр I приказал найти «нарушительницу» и доставить к нему. Его поручение было выполнено.

Ментик и доломан офицера Мариупольского гусарского полка

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Оказавшись на приёме у царя, Надежда бросилась в ноги монарху и стала умолять его разрешить ей служить Родине. Монарх был растроган патриотизмом Дуровой. Он присвоил ей офицерское звание под именем Александра Андреевича Александрова (дав ей фамилию в честь себя лично) и попросил её быть достойной оказанного доверия. «Александров» получил назначение в одно из лучших подразделений императорской армии — Мариупольский гусарский полк. При этом царь выделил Дуровой деньги на приобретение дорогой гусарской формы, а за предыдущие подвиги наградил Надежду Георгиевским крестом.

«Император воспринял действия девицы-кавалериста как символ патриотизма своих подданных и просто не мог её не поддержать», — подчеркнул в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

«Опередила свой век»

По пути к новому месту службы Надежда заехала домой к родным. К тому моменту её мать уже умерла, а отец был сильно растроган встречей с дочерью. Согласно воспоминаниям самой Дуровой, он плакал, когда рассматривал её прожжённую и простреленную шинель.

Прослужив некоторое время гусаром, Надежда обратилась к начальству с просьбой о переводе её в Литовский уланский полк, так как средств на обновление дорогого гусарского обмундирования и снаряжения у неё не было. Прошение было удовлетворено.

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Отечественную войну 1812 года Дурова встретила уже в рядах нового подразделения. В сражении под Смоленском она командовала полуэскадроном. В дальнейшем по распоряжению Михаила Кутузова она была прикомандирована к штаб-квартире армии.

Во время Бородинской битвы Дурова вновь оказалась на передовой и была ранена: в сражении осколки пушечного ядра попали ей в ногу. От последствий этой травмы Надежда страдала до конца жизни. Несмотря на сильную боль, она осталась в строю. Такое её поведение было не только проявлением мужества, но и продиктовано нежеланием раздеваться в присутствии лекаря, чтобы не раскрыть свою тайну.

«Надежда Дурова никогда не требовала к себе особого отношения. Она сражалась наравне с мужчинами и даже лучше многих из них», — рассказал RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Андрей Богданов.

Кутузов, узнав о ранении Дуровой, отпустил её на лечение домой. Но там она пробыла совсем недолго, вернувшись в действующую армию. Историки отмечают её безусловную храбрость, проявленную в сражениях Заграничного похода во время освобождения Германии от французов.

Вскоре после завершения наполеоновских войн Дурова ушла в отставку в звании штаб-ротмистра с правом ношения военного мундира и получения пенсии. Она вернулась в отчий дом, а когда отец умер, переехала жить к брату в Елабугу, где тот служил городничим.

Бой за Семёновский овраг, фрагмент Бородинской панорамы, Франц Рубо, 1912 год

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В гражданской жизни у Дуровой появилось много свободного времени, и она взялась за написание мемуаров.

«Её брат был лично знаком с Александром Пушкиным и попросил того оценить результаты творчества сестры. Великий поэт был в восторге от мемуаров Дуровой и организовал их издание», — рассказал Андрей Богданов.

По словам историков, Дурова сначала разозлилась на Пушкина за то, что он раскрыл её инкогнито, но затем простила поэта. Она переехала в Санкт-Петербург и несколько лет активно занималась литературной деятельностью. Дурова получила массу хвалебных отзывов от коллег-литераторов и критиков, в том числе от Николая Гоголя и Виссариона Белинского.

«Надежду принимали в лучших домах Санкт-Петербурга. Она вызывала большой интерес в обществе — не только как литератор, но и как женщина, награждённая Георгиевским крестом», — отметила Лидия Ивченко.

Однако, как рассказала в беседе с RT заведующая Музеем-усадьбой Надежды Дуровой Ольга Айкашева, в Санкт-Петербурге до конца так и не приняли её привычку называться мужским именем и постоянно носить военный мундир.

По словам Виталия Захарова, своим мужеством и патриотизмом Дурова заслужила особые права, но в систему отношений традиционного общества поведение Надежды всё равно не укладывалось, хотя она никого не призывала следовать её примеру.

«В конце концов, Надежда вернулась в Елабугу, где к ней все относились уважительно и принимали такой, какой она была. В Елабуге у неё был круг общения, состоявший из людей, которых сегодня бы назвали продвинутыми. В их число, в частности, входил глава города Иван Шишкин — отец великого художника», — подчеркнула Ольга Айкашева.

Живя в Елабуге, Дурова проявляла большую заботу о животных. По словам историков, она подбирала на улице собак и кошек, многих из которых потом держала у себя дома. Умерла Надежда 2 апреля 1866 года.

Русская писательница Надежда Андреевна Дурова, гравюра с портрета работы Карла Брюллова

РИА Новости

«Дурова — самобытная фигура в отечественной истории. Несмотря на то что женщине было физически тяжело находиться на театре боевых действий, она проявляла во время войн чудеса храбрости и героизма, находясь при этом в огромном перенапряжении своих сил. Она вела себя как достойный офицер и ни разу не была скомпрометирована. Выйдя в отставку, она нашла новое применение своим способностям, став ярким представителем золотого века русской литературы. Дурова опередила свой век. В ХХ столетии на её судьбу все бы смотрели спокойно. Но в её время за право выбирать род деятельности и социальную свободу приходилось платить ограничениями. То, что она сумела сделать две успешные карьеры — военную и литературную, — лучшее свидетельство её способностей и талантов», — подытожила Ольга Айкашева.