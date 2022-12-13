«Смычка науки и производства»: как вузы — участники программы «Приоритет 2030» сотрудничают с промышленниками

Российские университеты — участники программы «Приоритет 2030» отчитались перед Советом по грантам о проделанной работе. Вузы, выигравшие правительственные гранты, активно развивают партнёрство с предприятиями, создавая инновации совместно с промышленниками. Как сегодня развивается эта кооперация, RT рассказали представители индустриальных корпораций, а также руководители российских регионов.

Российские вузы отчитались о результатах своей работы в рамках программы «Приоритет 2030» перед Советом по грантам под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Итоги деятельности представили 45 университетов, каждый из которых ранее получил специальную часть правительственного гранта в размере до 1 млрд рублей.

Руководители университетов рассказали об их вкладе в инновационное развитие производств реального сектора, а также о значении вузов для экономики и социальной сферы регионов, в которых они находятся.

Напомним, «Приоритет 2030» — масштабная правительственная программа поддержки университетов. Она стартовала летом 2021 года и рассчитана на десять лет. На сегодняшний день грантовой поддержкой пользуются 114 российских вузов. Кроме того, некоторые университеты — получатели специальной части грантов.

Воплощение технологий

Как отмечают собеседники RT, главная цель партнёрства научных центров с промышленными предприятиями — создание и внедрение на практике наукоёмких технологий.

О работе с учёными из Московского политеха RT рассказал генеральный директор «АВТОТОР Холдинг» Александр Сорокин. По его словам, сейчас партнёры создают лабораторию для испытания аккумуляторов и электродвигателей. Учёные разрабатывают материалы, способные снизить стоимость российских электромобилей, пояснил Сорокин.

Заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов

РИА Новости

© Максим Богодвид

В исследовательских центрах, созданных «Ростехом» и Омским государственным техническим университетом (ОмГТУ), сейчас идёт работа над созданием микроэлектронной компонентной базы.

«Те несколько исследовательских центров, которые созданы нами совместно с университетом, дают нам возможность создавать отечественные материалы, компоненты, отечественную микроэлектронную компонентную базу. Благодаря интеграции университета и корпорации — смычке науки и производства — мы успешно решаем задачу по достижению технологического суверенитета страны», — подчеркнул в комментарии RT заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов.

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Он добавил, что «Ростеху» сотрудничество с вузом также даёт возможность приглашать на работу подготовленных людей, уже имеющих опыт сотрудничества с госкорпорацией.

«Совместные исследования, которые мы ведём на выпускных курсах, а иногда даже с первого курса университета, дают ребятам чёткое понимание, что могут им дать наши предприятия в плане потенциала научного развития и карьерного роста», — пояснил Леликов.

Кадровый задел

Подготовкой кадров на базе ОмГТУ занимается не только «Ростех», но и КБ «Салют» им. М.В. Хруничева. Как рассказал RT заместитель генерального конструктора предприятия Юрий Завора, бюро наладило тесное сотрудничество с университетом. Прежде всего акцент делается на совместной подготовке высококвалифицированных специалистов. Для этого опытные сотрудники становятся наставниками студентов.

«Мы заинтересованы в кадрах, которые будут сопровождать, например, изготовление ракет-носителей «Ангара». Очень важно оценивать потенциальных сотрудников заранее, ещё до того, как они пришли на предприятие. И конечно, из общения со студентами мы черпаем идеи и вдохновение. Если специалисты зачастую ограничены своим опытом, то у студентов нет тормозов», — пояснил RT Юрий Завора.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Стратегический партнёр Государственного ракетного центра им. академика В.П. Макеева (ГРЦ) — Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ). В рамках совместного проекта сотрудники центра обучают студентов теоретическим азам ракетостроения, а также стажируют молодёжь на предприятии.

«Мы рассчитываем получить специалистов, уже подготовленных к реализации прикладных задач. Таким образом, студенты ЮУрГУ придут к нам на практику, обладая всеми необходимыми для работы компетенциями и знаниями. Такая возможность сократит период адаптации студентов, ведь они уже знают, какие задачи им нужно выполнять, и быстрее вольются в рабочий процесс», — рассказал в беседе с RT исполняющий обязанности главного конструктора ГРЦ Евгений Мочалов.

Региональный акцент

Углубление сотрудничества между университетами и предприятиями реального сектора оказывает не только экономический, но и социально-демографический эффект, поскольку помогает снижать отток молодёжи из регионов.

На это, в частности, обратил внимание губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, благодаря развитию университетов в рамках программы «Приоритет 2030» выпускники школ охотнее поступают в местные вузы и остаются в регионе. Тот факт, что молодёжь может самореализовываться на малой родине, позволяет создавать новые рабочие места и даже является драйвером социально-экономического развития края.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

РИА Новости

© Павел Бедняков

В комментарии RT Солодов добавил, что прогресс региональных вузов можно отследить по такому показателю, как средние баллы ЕГЭ абитуриентов, выбравших университет для поступления.

«Мы знаем, что для многих региональных вузов конкуренция с ведущими научными центрами за абитуриентов является серьёзной проблемой. Программа «Приоритет 2030» позволяет в том числе справляться и с этим вызовом», — отметил губернатор.

В свою очередь, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов рассказал о внедрении инновационных разработок Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) в повседневную практику больниц и поликлиник региона.

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«Медицинские учреждения с удовольствием приобретают продукцию, которую выпускают сам университет и его индустриальные партнёры. Это и аппаратно-программные комплексы, и мультисенсорные тренажёры. Университет заключил уже более 70 коммерческих контрактов не только с отечественными, но и с зарубежными университетами, лечебными учреждениями и компаниями», — пояснил Виктор Кудряшов в беседе с RT.

Виктор Кудряшов отметил, что в текущем году СамГМУ при поддержке региональных властей создал центр компетенций по серийному производству инновационных продуктов на базе индустриального парка «Преображенка». В результате годовая выручка университета от коммерциализации научных разработок составила 400 млн рублей.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян также рассказал о результатах, которые даёт сотрудничество местных университетов с коммерческими компаниями.

«В нашем регионе сразу три вуза стали участниками программы «Приоритет 2030»: университет Лобачевского, ПИМУ и НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Это большая честь и большой аванс для развития Нижегородской области. Многие проекты, зарождающиеся в стенах этих университетов, служат на благо региона. Но главное — мы видим активизацию работы университетов с индустриальными партнёрами. Если раньше мы говорили лишь о внедрении предприятиями готовых научных разработок, то сегодня вузы и компании создают технологии совместно», — отметил Саносян в беседе с RT.