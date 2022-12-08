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«Снижение углеродного следа»: российские учёные нашли полезное применение отходам нефтедобычи

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Надежда Алексеева, Екатерина Кийко
Российские учёные нашли полезное применение для отходов нефтедобычи — так называемых факельных газов, которые обычно просто сжигаются. Оказалось, что этот газ можно использовать для извлечения из недр труднодоступной вязкой нефти и переработки отходов нефтедобычи — смеси из нефти с глиной и другими породами. По словам авторов работы, факельный газ служит эффективным растворителем для углеводородов, что позволяет отделить их от примесей. Собранное таким образом сырьё далее превращается в биотопливо. Новая технология позволит не только получить дополнительные объёмы топлива, но и уберечь природу от токсичных выбросов и отходов.
«Снижение углеродного следа»: российские учёные нашли полезное применение отходам нефтедобычи
  • Факельная система на территории первого в России завода по производству сжиженного природного газа
  • РИА Новости
  • © Владимир Михайлов

Учёные из Института нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) разработали новый метод получения биотоплива из токсичных отходов нефтедобычи. Технология позволяет решить сразу две задачи: найти полезное применение отходам и сберечь природу. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки России. Результаты опубликованы в журнале Sustainability.

Практически на всех нефтяных месторождениях идёт круглосуточное сжигание газа, который поднимается из недр в процессе нефтедобычи. Газ сжигают в специальных факельных установках, от этого он получил название факельный газ. Такой способ утилизации газа считается неэффективным по двум причинам: во-первых, продукты сгорания газа всё равно попадают в атмосферу и загрязняет окружающую среду, а во-вторых, теряется сам газ — достаточно ценные сырьё.

Авторы работы предлагают использовать факельный газ для переработки других отходов нефтедобывающей промышленности — нефтешламов. Так называют смесь из нефти с глиной и другими породами, которая поднимается на поверхность во время бурения. Обычно такие отходы просто закапывают в землю, поскольку они токсичны для окружающей среды. Однако это не исключает загрязнения почв и подземных вод.

Решить проблему позволит технология с применением факельного газа. В таком газе содержится диоксид углерода, который позволяет эффективно воздействовать на тяжёлые составляющие органических отходов и в результате термической обработки получать полезные продукты, включая углеводородные газы. После очистки углеводороды можно преобразовать в водородное биотопливо.

«Россия является лидером по выбросам факельных газов, существенную долю которых формируют предприятия добычи и переработки углеводородов. Мы считаем актуальным использование и утилизацию этих газов с попутным снижением углеродного следа. Например, факельные газы могут использоваться после переработки как растворитель другого промышленного отхода — нефтешламов. Экстракцией можно увеличить долю лёгких углеводородов, а потом с помощью методов термической деструкции создавать различные биотопливные композиции на этой основе», — отметил в комментарии RT руководитель лаборатории биотопливных композиций СФУ Владимир Бухтояров.

  • Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Кроме того, технология позволит извлекать из недр труднодоступную тяжёлую нефть, по запасам которой Россия занимает третье место в мире. Добыча тяжёлой нефти требует особых технологий из-за повышенной вязкости этого сырья.

Специалисты уже испытали методику разжижения тяжёлой нефти на лабораторных стендах. Учёные проверили, насколько и при каком давлении факельный газ способен разжижать тяжёлую нефть из Ванкорского месторождения (Красноярский край). Снижение вязкости нефти делает возможной её добычу — подъём на поверхность. Опыты подтвердили эффективность технологии, отмечают авторы работы.

По словам учёных, их метод не только позволяет найти полезное применение отходам нефтедобычи, но и сохранить экологическое равновесие Арктики и других нефтеносных районов.

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