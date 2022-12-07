Тест на оригинальность: российские учёные создали нейросеть для сравнения логотипов и товарных знаков

Российские учёные разработали нейросеть для быстрого и точного анализа логотипов и товарных знаков на предмет оригинальности. Пользователю достаточно загрузить изображение логотипа в приложение — и алгоритм сравнит его со всеми известными товарными знаками и выявит сходства и различия. Программа значительно упростит работу юристов и экспертов, занятых в сфере защиты интеллектуальной собственности и авторских прав.

Учёные из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН разработали приложение для определения оригинальности логотипов и товарных знаков. Пользователю достаточно загрузить в программу изображение логотипа — и алгоритм сравнит его со всеми зарегистрированными товарными знаками. Программа поможет аналитикам и юристам расследовать преступления в области интеллектуальной собственности и авторского права. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки России — исследование проводилось при финансовой поддержке ведомства.

Работа приложения основана на созданной учёными нейросети. Она ищет похожие логотипы по нескольким основным параметрам: соответствию используемых цветов, схожести расположения и стиля элементов, содержанию, написанию и звучанию текстовой части, совпадению отдельных элементов знака, а также по основным чертам — форме, геометрии или идее логотипа.

Как отметили авторы работы, нейросеть уже прошла «тренировку» на международной эталонной базе логотипов METU Trademark Dataset, которая включает несколько миллионов товарных знаков.

«Мы разработали онлайн-приложение для определения оригинальности логотипов. Каждый пользователь может настроить приложение под нужные ему параметры и сразу определить, пересекается ли его логотип с существующими товарными знаками по целому ряду параметров. Кроме того, наша программа предоставит пояснения того, почему какие-либо логотипы являются сходными», — рассказал RT руководитель Международного центра цифровой криминалистики (МЦЦК) СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин.

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По словам авторов работы, их приложение рассматривает большее число параметров изображений, чем многие существующие аналоги, что повышает точность анализа. Кроме того, алгоритмы нейросети обеспечивают высокую скорость поиска.

«Отмечу, что приложение не определяет факт нарушения авторских прав в отношении товарного знака, однако полученная с его помощью аналитика о степени схожести того или иного логотипа может использоваться в судебных разбирательствах. Задача программы — существенно повысить скорость оценки и расследования потенциального нарушения авторских прав», — пояснил Андрей Чечулин.