Импульсы игромании: российские учёные выяснили механизм принятия рискованных решений

Российские учёные установили, как активность префронтальной коры головного мозга влияет на готовность человека идти на необдуманные и рискованные шаги. Участникам эксперимента предлагали выбирать между лотереями с разными условиями — более или менее рискованными. Одновременно возбудимость префронтальной коры испытуемых подавлялась магнитными импульсами. Оказалось, что когда этот участок мозга был «выключен», люди охотнее выбирали условия игры с заведомо более высокой степенью риска. По мнению авторов исследования, работа поможет лучше понять механизмы формирования таких расстройств, как игровая зависимость.

Российские учёные из Института когнитивных нейронаук ВШЭ экспериментально выяснили, как принятие человеком рискованных и нерациональных решений связано с активностью префронтальной коры мозга. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ. Авторы исследования считают, что открытие поможет лучше понять механизмы формирования игровой зависимости. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В качестве объекта исследований учёные выбрали дорсолатеральную префронтальную кору мозга — часть префронтальной коры. Этот участок мозга отвечает, в частности, за способность человека критически мыслить, планировать время, добиваться поставленных целей и чувствовать ответственность.

В рамках эксперимента возбудимость этой зоны у испытуемых временно подавлялась при помощи транскраниальной магнитной стимуляции — неинвазивного метода активации и торможения зон в коре головного мозга магнитными импульсами.

Транскраниальная магнитная стимуляция мозга

Gettyimages.ru

© Suzanne Kreiter/The Boston Globe

Одновременно участникам опытов предлагали ответить на ряд вопросов и выбрать из смоделированных учёными лотерей те, в которых был ниже риск проигрыша. Каждый участник проходил испытания трижды, при этом магнитная стимуляция проводилась только два раза. Однако испытуемые об этом не знали.

Также по теме «Разум — это персонализация мозга»: британский нейрофизиолог — о природе сознания и о чувстве любви Все живые существа в той или иной степени обладают сознанием. Об этом в эфире программы SophieCo на RT заявила британский...

Проанализировав полученные данные, учёные установили, что временное подавление активности префронтальной коры заставляло участников эксперимента вести себя менее рационально. Они охотнее шли на большой риск и реже ориентировались на средний выигрыш, который можно было получить в лотереях.

Авторы исследования отмечают, что люди, как правило, искажённо воспринимают ценность вознаграждения и вероятность его получения. Например, разница между суммой в 1000 и 1100 рублей может выглядеть более существенной, чем разница между 10 000 и 10 100 рублями.

Эксперимент показал, что подавление возбудимости префронтальной коры ещё больше усиливало эти когнитивные искажения. Например, испытуемые вели себя так, словно вероятность выигрыша 97% воспринималась ими как стопроцентная, и, наоборот, вероятность выигрыша в 1% игнорировалась как равная нулю.

«Мы показали, что существует причинно-следственная связь между активностью дорсолатеральной префронтальной коры и тем, какую лотерею человек выберет. Также, возможно, именно она объединяет эту информацию с другими аспектами выбора для принятия финального решения, например с информацией о размере денежного выигрыша. Изучение нейрональных механизмов может в будущем привести к лучшему пониманию патологического поведения, например игромании, когда человек систематически предпочитает рискованные решения даже в ущерб собственному благосостоянию», — пояснила старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Ксения Паниди.

Напомним, ранее нейрофизиологи из НИУ ВШЭ экспериментальным путём выяснили, что активность дорсолатеральной префронтальной коры также связана с проявлениями щедрости и социальным поведением. Подавление возбудимости этого участка делало участников экспериментов более щедрыми в условиях, когда испытуемым нужно было делать выбор между эгоистичным и альтруистичным поведением.