военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Результат столкновения протопланет: учёные обнаружили редкий метеорит с уникальной структурой

Короткая ссылка
Надежда Алексеева, Екатерина Кийко
Российские учёные совместно с иностранными коллегами обнаружили метеорит-хондрит с уникальной структурой. Исследователи отмечают, что структура метеорита отличается от всех ранее известных объектов такого типа. Это результат столкновения двух протопланет. Учёные предполагают, что в будущем из таких астероидов можно будет извлекать металлы.
Результат столкновения протопланет: учёные обнаружили редкий метеорит с уникальной структурой
  • Gettyimages.ru
  • © ANDRZEJ WOJCICKI

Учёные из Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) им. В.И. Вернадского РАН совместно с зарубежными коллегами обнаружили редкий метеорит-хондрит с уникальной структурой, сформировавшийся в результате столкновения протопланет. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.Исследование проводилось при финансовой поддержке ведомства. Результаты опубликованы в журнале Meteoritics and Planetary Science.

Хондриты — это каменные метеориты, подвергшиеся незначительным изменениям с момента формирования их материнского тела. Они характеризуются наличием хондр — округлых объектов, образованных из расплавленного силикатного вещества, которые находятся в окружении мелкозернистой субстанции, называемой матрицей.

Учёные изучили метеорит Sierra Gorda 013, который был найден в пустыне Атакама в Чили в 2018 году. Такие метеориты прилетают из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. В результате исследования выяснилось, что существует ещё один тип астероидов, отличающийся от уже известных родительских тел метеоритов — это богатый металлом астероид углистого типа.

  • Gettyimages.ru
  • © CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Проанализировав состав Sierra Gorda 013, учёные установили, что, в отличие от известных науке хондритов, этот метеорит не имеет матрицы. Он содержит хондритовую литологию (структурный тип. RT), состоящую из хондр и металлических глобул, которые не подвергались плавлению.

При этом у Sierra Gorda 013 учёными была обнаружена ещё одна литология — ахондритовая. Ахондритами называются каменные метеориты, однородные по составу, являющиеся продуктами плавления и, соответственно, не имеющие хондр.

  • globallookpress.com

Специалисты предполагают, что такой необычный метеорит мог возникнуть в процессе столкновения двух ранних протопланет — планетеземалей. Напомним, что так астрономы называют небесные тела, вращавшиеся вокруг протозвёзд. В процессе вращения такое тело аккумулирует газ протопланетного диска и мелкие космические объекты, превращаясь со временем в планету.

Также по теме
«Главная задача — поиск и отслеживание»: российский учёный — о способах противодействия астероидной угрозе
Науке пока неизвестны астероиды, которые могут всерьёз угрожать Земле в обозримом будущем. Однако это не значит, что таких объектов...

«Поскольку мы видим в составе метеорита разные литологии и отсутствие мелкозернистой матрицы в хондритовой литологии, можно предположить, что Sierra Gorda 013 является результатом столкновения двух ранних протопланет, в результате которого образовался ударный пар (плюм). Есть предположение, что одна литология могла послужить источником для формирования другой», — объяснила старший научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Марина Иванова.

Исследователи планируют далее изучать метеорит, чтобы расширить знания о разнообразных телах Солнечной системы и процессах их образования. Они предполагают, что в будущем из таких астероидов можно будет извлекать металлы.

«Это пока только предположение, но если астероиды будут располагаться близко к Земле и до них можно будет долететь, то, возможно, в будущем люди смогут добывать из них металл», — подытожила Марина Иванова. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить