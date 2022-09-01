Результат столкновения протопланет: учёные обнаружили редкий метеорит с уникальной структурой

Российские учёные совместно с иностранными коллегами обнаружили метеорит-хондрит с уникальной структурой. Исследователи отмечают, что структура метеорита отличается от всех ранее известных объектов такого типа. Это результат столкновения двух протопланет. Учёные предполагают, что в будущем из таких астероидов можно будет извлекать металлы.

Учёные из Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) им. В.И. Вернадского РАН совместно с зарубежными коллегами обнаружили редкий метеорит-хондрит с уникальной структурой, сформировавшийся в результате столкновения протопланет. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.Исследование проводилось при финансовой поддержке ведомства. Результаты опубликованы в журнале Meteoritics and Planetary Science.

Хондриты — это каменные метеориты, подвергшиеся незначительным изменениям с момента формирования их материнского тела. Они характеризуются наличием хондр — округлых объектов, образованных из расплавленного силикатного вещества, которые находятся в окружении мелкозернистой субстанции, называемой матрицей.

Учёные изучили метеорит Sierra Gorda 013, который был найден в пустыне Атакама в Чили в 2018 году. Такие метеориты прилетают из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. В результате исследования выяснилось, что существует ещё один тип астероидов, отличающийся от уже известных родительских тел метеоритов — это богатый металлом астероид углистого типа.

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Проанализировав состав Sierra Gorda 013, учёные установили, что, в отличие от известных науке хондритов, этот метеорит не имеет матрицы. Он содержит хондритовую литологию (структурный тип. — RT), состоящую из хондр и металлических глобул, которые не подвергались плавлению.

При этом у Sierra Gorda 013 учёными была обнаружена ещё одна литология — ахондритовая. Ахондритами называются каменные метеориты, однородные по составу, являющиеся продуктами плавления и, соответственно, не имеющие хондр.

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Специалисты предполагают, что такой необычный метеорит мог возникнуть в процессе столкновения двух ранних протопланет — планетеземалей. Напомним, что так астрономы называют небесные тела, вращавшиеся вокруг протозвёзд. В процессе вращения такое тело аккумулирует газ протопланетного диска и мелкие космические объекты, превращаясь со временем в планету.

«Поскольку мы видим в составе метеорита разные литологии и отсутствие мелкозернистой матрицы в хондритовой литологии, можно предположить, что Sierra Gorda 013 является результатом столкновения двух ранних протопланет, в результате которого образовался ударный пар (плюм). Есть предположение, что одна литология могла послужить источником для формирования другой», — объяснила старший научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Марина Иванова.

Исследователи планируют далее изучать метеорит, чтобы расширить знания о разнообразных телах Солнечной системы и процессах их образования. Они предполагают, что в будущем из таких астероидов можно будет извлекать металлы.

«Это пока только предположение, но если астероиды будут располагаться близко к Земле и до них можно будет долететь, то, возможно, в будущем люди смогут добывать из них металл», — подытожила Марина Иванова.