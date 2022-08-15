«Британцы создали конфликт»: как Индия и Пакистан стали отдельными государствами

75 лет назад вступил в силу закон о независимости Британской Индии, согласно которому бывшие владения официального Лондона в Южной Азии были разделены по конфессиональному признаку на два отдельных доминиона: Индийский Союз и Пакистан. По словам экспертов, процесс разделения бывшей Британской Индии был организован таким образом, чтобы породить между новыми независимыми государствами кровавый конфликт, который не разрешён до наших дней.

В полночь с 14 на 15 августа 1947 года бывшие британские владения в Южной Азии были разделены на два независимых доминиона: Индийский Союз и Пакистан. Процесс получения суверенитета был омрачён масштабным территориальным конфликтом, возникшим между двумя молодыми государствами.

Британская Индия

К XIX веку значительная часть полуострова Индостан оказалась под контролем Британской Ост-Индской компании, которая получила от падишаха распадавшейся Могольской империи право на управление от его имени всеми территориями, подвластными ранее династии Великих Моголов.

Представители британской компании имели полномочия, позволяющие им самостоятельно собирать налоги, содержать армию, осуществлять юрисдикцию по гражданским делам и вести монопольную торговлю важнейшими товарами. Суверенные индийские княжества британцы принуждали к подписанию договоров, согласно которым те попадали в вассальную зависимость от компании, лишаясь права на ведение самостоятельной внешнеполитической и оборонной деятельности.

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В 1850-е годы политическая ситуация в Индии резко накалилась из-за волюнтаристских решений британских администраторов. Они лишали местную аристократию земель, вмешивались в религиозную жизнь, отбирали у земледельцев за долги их участки и разоряли ремесленников, массово продавая импортные товары. Это привело в 1857 году к Индийскому народному восстанию, которое было жестоко подавлено британской армией.

В 1858 году официальный Лондон принял закон о лучшем управлении Индией. Британская Ост-Индская компания и Могольская империя были официально ликвидированы, а королева Великобритании Виктория обрела статус императрицы Индии. В 1860-е годы в Индии прошли административные, юридические и военные реформы, в результате которых влияние официального Лондона на жизнь местного населения возросло. Британия развивала индийскую транспортную и промышленную инфраструктуру, но при этом из-за английской экономической экспансии утечка средств из колонии в метрополию только усиливалась. Уровень жизни простых индийцев не повышался.

Во второй половине XIX века в Британской Индии стало формироваться национально-освободительное движение, представители которого выступали за возрождение традиционных индусской и мусульманских культур. В 1885 году возникла партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК), которая была выразителем интересов индусов, получивших европейское образование, и стремилась к реформированию колониального режима. Вскоре среди последователей ИНК появилось радикальное направление, выступавшее за полную независимость Индии от Британии.

«Подавление индийского восстания англичанами», картина В. Верещагина, примерно 1884 год

© Wikimedia Commons/Public Domain

В 1906 году была создана Мусульманская лига, объявившая себя защитницей интересов проживавших в Британской Индии последователей ислама. С 1915 года её лидером стал Мухаммед Али Джинна.

Между Индийским национальным конгрессом и Мусульманской лигой изначально существовали нормальные рабочие отношения. Джинна даже был членом ИНК и на заре своей политической карьеры некоторое время работал личным секретарём влиятельного деятеля конгресса — Дадабхая Наороджи.

К началу 1920-х годов одной из наиболее популярных фигур в индийском национальном движении стал Махатма Ганди, превративший ИНК в массовое движение и организовавший несколько успешных кампаний гражданского неповиновения против британской администрации.

Карта Британской Индии, 1909 год

© Wikimedia Commons/Public Domain

На фоне активизации индийского национального движения британцы старались сталкивать между собой сторонников индуизма и мусульман. Это выражалось, в частности, во включении в индийское избирательное законодательство норм, из-за которых между представителями различных конфессий возникали политические противоречия.

В 1920 году Мусульманская лига отказалась поддерживать акции гражданского неповиновения против британцев, а сам Джинна покинул ИНК. В 1930-е годы колониальная администрация перешла к открытому силовому давлению на членов индийского национального движения, отправив в тюрьму десятки тысяч его активистов.

«Геополитическая катастрофа»

В 1939 году официальный Лондон объявил Индию воюющей стороной во Второй мировой войне. Вскоре в колонии возник острый продовольственный кризис, переросший в массовый голод. По словам историков, ситуация в Индии для британской администрации становилась всё более сложной. Её деятельность вызывала массовое недовольство обычных людей.

«Британия слабела и уже не справлялась с управлением такими значительными территориями, а национально-освободительное движение вызывало всё больший отклик у индийского населения», — рассказала в разговоре с RT руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

Руководство ИНК заявило о поддержке военных усилий Великобритании при условии признания официальным Лондоном права Индии на самоопределение. Однако колониальная администрация от конструктивного диалога с ИНК сначала отказалась. В Индии поднялась очередная волна антиколониальных протестов, на которую британцы ответили репрессиями. При этом Мусульманская лига объединять свои усилия с ИНК не захотела. 23 марта 1940 года она приняла Лахорскую резолюцию, содержавшую требование создать в северо-западной части Индостана независимые от Британской Индии государства с преобладающим мусульманским населением.

В 1942 году в Индии начала работать специальная миссия британского правительства под руководством Ричарда Криппса. Она проводила переговоры с местными политическими лидерами, предлагая им поддержать военную деятельность официального Лондона в обмен на предоставление Индии после окончания войны статуса доминиона. Криппсу, Ганди и Джинне не удалось выработать единую позицию. Руководство ИНК было недовольно тем, что конкретные шаги по предоставлению независимости Индии переносятся на послевоенный период, а также требованиями Мусульманской лиги выделить Пакистан из состава Индии ещё до предоставления той независимости.

В 1946 году в Индию была направлена новая правительственная миссия для разработки конкретного конституционного механизма предоставления индийцам независимости. В августе того же года в Индии было сформировано временное правительство во главе с представителем ИНК Джавахарлалом Неру. В ответ Мусульманская лига активизировала деятельность по созданию отдельного государства в Пакистане. В Британской Индии начались межконфессиональные погромы.

Лорд Маунтбеттен и Джавахарлал Неру

Legion-Media

© Matteo Omied

В феврале 1947 года британское правительство издало декларацию об окончательном уходе англичан из Индии. В июне был обнародован разработанный вице-королём Индии Луисом Маунтбеттеном план, согласно которому на месте Британской Индии создавались два независимых доминиона: Индийский Союз и Пакистан. Будущее спорных регионов со смешанным населением должно было решаться путём референдумов или голосований в законодательном собрании.

В полночь 15 августа 1947 года вступил в силу закон о независимости Британской Индии, разделённой с этого момента на Индийский Союз и Пакистан. При этом проблема определения государственной границы осталась нерешённой.

«Ни та ни другая сторона по-настоящему не была удовлетворена условиями раздела. В противоположных направлениях хлынули переселенцы — кто ехал во внезапно обретённую «свою» страну в поисках лучшей доли (которую сулили политики), кто спасался от гонений или резни со стороны вдруг ставших врагами соседей. В ходе массовой миграции погибли до миллиона человек, перемещены были до 15 млн. Горькая память о тех событиях жива в Индии и Пакистане поныне и подпитывала все военные конфликты между ними. В истории Южной Азии это крупнейшая геополитическая катастрофа», — заявил в разговоре с RT старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Кирилл Фурсов.

Конфкликт между Индией и Пакистаном, 1947 год

© Wikimedia Commons/Public Domain

Осенью 1947 года между Индийским Союзом и Пакистаном начался вооружённый конфликт за право контроля над Кашмиром.

Как отметил в разговоре с RT доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко, многолетний конфликт между Индией и Пакистаном, приведший к трём полномасштабным войнам и не разрешённый до наших дней, стал результатом деятельности британских властей и того, как была разделена Британская Индия.