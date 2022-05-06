Спасатели МЧС локализовали несколько крупных пожаров в Омской области

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области заявили, что спасатели локализовали несколько крупных пожаров в регионе.
Спасатели МЧС локализовали несколько крупных пожаров в Омской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В Саргатском районе в 15:00 (12:00 мск) огнеборцы локализовали крупный пожар. Горели трава и семь строений, имелась угроза перехода огня на рядом стоящие жилые дома. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

Вместе с этим в населённом пункте Называевск пожарные обнаружили, что горят два жилых дома и надворные постройки. Из-за сильного ветра пламя распространилось на 29 строений: 20 жилых и девять нежилых. При этом чуть не пострадал местный дом престарелых.

«Силами администрации Называевского района в превентивных мерах из дома престарелых эвакуированы 20 человек. Сотрудникам МЧС России удалось не допустить перехода огня на социальный объект. К ликвидации возгорания дополнительно привлечён пожарный поезд.  В 18:06 (15:06 мск) пожар локализован на площади 2,5 тыс. кв. м», — добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что особый противопожарный режим введён почти в половине российских регионов.

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