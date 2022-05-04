Особый противопожарный режим введён почти в половине регионов России

Короткая ссылка
В пресс-службе МЧС России заявили, что особый противопожарный режим введён почти в половине российских регионов.
Особый противопожарный режим введён почти в половине регионов России
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«На текущий момент в 42 субъектах введён особый противопожарный режим, в трёх регионах — режим чрезвычайной ситуации», — сказал собеседник.

Уточняется, что данный режим предусматривает полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники.

В МЧС также добавили, что на территории страны действуют 62 очага природных пожаров. Угрозы населённым пунктам нет.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить