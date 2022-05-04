Особый противопожарный режим введён почти в половине регионов России
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«На текущий момент в 42 субъектах введён особый противопожарный режим, в трёх регионах — режим чрезвычайной ситуации», — сказал собеседник.
Уточняется, что данный режим предусматривает полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники.
В МЧС также добавили, что на территории страны действуют 62 очага природных пожаров. Угрозы населённым пунктам нет.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.