Особый противопожарный режим введён почти в половине регионов России

В пресс-службе МЧС России заявили, что особый противопожарный режим введён почти в половине российских регионов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«На текущий момент в 42 субъектах введён особый противопожарный режим, в трёх регионах — режим чрезвычайной ситуации», — сказал собеседник.

Уточняется, что данный режим предусматривает полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники.

В МЧС также добавили, что на территории страны действуют 62 очага природных пожаров. Угрозы населённым пунктам нет.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.