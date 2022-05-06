Google заблокировал возможность скачивания и обновления платных приложений в России

Американская компания Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений для российских пользователей в своём маркетплейсе Google Play.

Об этом говорится в сообщении Google.

«В соответствии с нашей работой по выполнению санкций, Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России с 5 мая», — цитирует ТАСС заявление.

10 марта сообщалось, что Google ограничил покупку приложений в своём магазине Play Market для пользователей из России, теперь они смогут пользоваться только бесплатным контентом.

До этого стало известно, что Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.