Google заблокировал возможность скачивания и обновления платных приложений в России

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Американская компания Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений для российских пользователей в своём маркетплейсе Google Play.
Google заблокировал возможность скачивания и обновления платных приложений в России
  • AP

Об этом говорится в сообщении Google.

«В соответствии с нашей работой по выполнению санкций, Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России с 5 мая», — цитирует ТАСС заявление.

10 марта сообщалось, что Google ограничил покупку приложений в своём магазине Play Market для пользователей из России, теперь они смогут пользоваться только бесплатным контентом.

До этого стало известно, что Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.

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