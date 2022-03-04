Reuters: Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России

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Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

«В свете исключительных обстоятельств мы приостанавливаем Google-рекламу в России. Ситуация развивается быстро, и мы продолжим делиться обновлениями в случае необходимости», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что приостановка также затронет видеохостинг YouTube.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных рекламных сообщений на территории России через видеохостинг YouTube.

В ведомстве отметили, что данная дезинформация направлена на формирование у российской интернет-аудитории искажённого восприятия происходящих событий.

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