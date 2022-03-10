Google ограничил покупку приложений в своём магазине Play Market для России

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Американская компания Google ограничила покупку приложений в своём магазине Play Market для пользователей из России, теперь они смогут пользоваться только бесплатным контентом.
Google ограничил покупку приложений в своём магазине Play Market для России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«В связи с нарушениями работы платёжных систем мы приостановим платёжную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни. Это означает, что во время приостановки вы не сможете покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что для уже действующих платных подписок следующий платёж не будет обработан, и, когда период подписки истечёт, пользователи потеряют доступ к ней. Для подписок со льготным периодом работа приложения будет сохраняться до окончания соответствующего периода. 

Что же касается купленных ранее приложений, то доступ к ним сохранится, но при этом могут появиться сбои с доступом к контенту. 

При этом будут отменены все предзаказы со сроком доставки после приостановки работы платёжной системы Play. Все деньги по таким предзаказм вернутся пользователям.

Ранее сообщалось, что Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.

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