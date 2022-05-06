Бочкарёв: на территории больницы в Коммунарке строят корпус лучевой терапии

На территории больницы в Коммунарке строят корпус лучевой терапии, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На территории больницы в Коммунарке развёрнуты работы по строительству корпуса лучевой терапии. В настоящий момент на объекте ведутся земляные работы, разработка грунта и устройство ограждающих конструкций котлована, кроме того, начались монолитные работы по устройству фундаментной плиты здания», — сообщил он.

Как отметил глава Стройкомплекса, здание переменной этажности будет рассчитано на 50 коек. Общая площадь составит 10,5 тыс. кв. м.

«Строительство корпуса лучевой терапии — важный шаг в развитии онкологической службы. Современное оборудование, которым оснастят объект, позволит медикам подбирать и проводить наиболее эффективную терапию», — добавил Бочкарёв.

Ранее Бочкарёв заявил о начале благоустройства территории лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1.