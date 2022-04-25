Бочкарёв заявил о начале благоустройства территории лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1

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На стройплощадке инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 началось благоустройство территории, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв заявил о начале благоустройства территории лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«На территории ИКБ №1 на Волоколамском шоссе ведётся строительство одного из крупнейших инфекционных стационаров в стране. На сегодняшний день полностью завершены монолитные работы, ведутся устройство внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы. Также приступили к благоустройству территории», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что общая готовность комплекса превышает 60%.

«Площадь нового корпуса составляет 96,5 тыс. кв. м, комплекс будет рассчитан на 546 мельцеровских боксов», — уточнил заместитель мэра.

По его словам, больница предназначена для госпитализации больных с различными вирусными инфекционными заболеваниями, а также для оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению, осуществления диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях.

Ранее Бочкарёв заявил, что строители выполнили монтаж архитектурно-художественного освещения в Международном центре самбо и центре бокса в «Лужниках».

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