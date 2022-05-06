В Краснодарском крае рассказали о старте Всекубанской эстафеты 7 мая. В эстафете традиционно принимают участие 44 района Кубани.

Об этом информирует сайт «Кубань 24».

Сообщается, что забег пройдёт по двум маршрутам: взрослому (на 5 км) и детскому (на 1 км).

«Традиционно мы планируем, что примут участие около 1 тыс. человек. Это то количество, которому, наверное, будет комфортно участвовать в забеге. И если придёт больше, то, безусловно, мы будем рады. Для гостей у нас запланированы интерактивные площадки. Также запланирована полевая кухня, а ведущий предоставит хорошее настроение», — сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Уточняется, что принять участие в эстафете может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.