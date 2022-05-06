В Роспотребнадзоре дали рекомендации по организации походов с детьми.

«Перед походом необходимо проверить информацию по санитарно-эпидемиологическому благополучию региона относительно инфекций, состояния источников водоснабжения, качества питьевой воды и мест для купания», — цитирует сайт ведомства «Парламентская газета».

Отмечается, что в жаркую и сухую погоду лучше передвигаться в тени, однако на ночёвку в открытой местности разрешено оставаться только при температуре не ниже +15 °C.

«Для детей в возрасте семи-девяти лет рекомендуется проводить однодневные походы, 10—13 лет — одно-двухдневные походы, с 14 лет — двух-трёхдневные походы. Протяжённость похода для младших школьников (7—11 лет) — не более 5 км, для старших классов — от 8 до 10 км в день», — посоветовали в ведомстве.

Кроме того, в заявлении сказано, что в походе детей необходимо обеспечить кипячёной или бутилированной питьевой водой, а также хлебом, маслом, тушёным мясом, овощами и фруктами.

Ранее издание «Вести Подмосковья» рассказало, как защитить детей от укусов клещей.