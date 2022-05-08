Врач Болибок дал рекомендации по составлению аптечки для отдыха на природе

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Анастасия Белоусова
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал о необходимых лекарствах, которые стоит взять с собой при планировании отдыха на природе.
Врач Болибок дал рекомендации по составлению аптечки для отдыха на природе
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По его словам, всё зависит от доступности медицинской помощи в месте отдыха, а также от количества дней, проведённых вне дома.

Он отметил, что первая проблема, с которой можно столкнуться во время отдыха, — это травмы.

«Должен быть антисептик, у нас традиционно йод. Ещё рекомендую перекись водорода. Небольшие раны, царапины — нужен лейкопластырь. Если рана большая, то надо наложить повязку, также есть удобные самоклеящиеся бинты. Получается, рану обработали, салфетку стерильную наложили и бинтом прижали», — рассказал специалист.

Кроме того, Болибок порекомендовал взять с собой жаропонижающее на основе парацетамола, так как оно считается универсальным средством и подходит как взрослым, так и детям.

«Если есть аллергики, то, как правило, они берут с собой антигистаминное. Сейчас сезон комаров, ещё желательно что-то, чем можно обработать комариные укусы, чтобы не расчёсывали. Особенно дети, которые будут расчёсывать, может возникать язвочка», — подчеркнул собеседник RT.

Он также посоветовал не забыть сорбенты от пищевых и алкогольных отравлений.

Помимо этого, эксперт напомнил об опасности весеннего солнца.

«Первое весеннее солнце очень опасно с точки зрения того, что погода прохладная, ветерок, кожа не чувствует тепла. Но обгораем мы не из-за солнечного тепла, а из-за ультрафиолета. Обязательно возьмите солнцезащитный крем», — уточнил врач.

По его мнению, важно брать с собой лекарства, прописанные врачом при хронических заболеваниях, и не прерывать лечение, если оно уже назначено.

Ранее иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с RT дала советы, как облегчить симптомы аллергии на цветение.

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