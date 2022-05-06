Врач-диетолог Королёва рассказала об опасности злоупотребления сыром

Врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала об опасности злоупотребления сыром.

В беседе с сайтом «Москва 24» она перечислила болезни, при которых не стоит употреблять слишком много сыра: гипертония, заболевание почек и мигрень.

«Сыр противопоказан в большом количестве людям с гипертонической болезнью. Он содержит большое количество солевых компонентов. Это всегда задержка жидкости, увеличение объёма циркулирующей крови. И это не может не отразиться на состоянии сосудистой стенки и уровне артериального давления», — пояснила эксперт.

По её словам, сыр также не может быть частью ежедневного рациона человека, у которого нет противопоказаний.

«Рацион должен быть достаточно разнообразен. В нём должны быть продукты не только животного, но и растительного происхождения, побольше пищевых волокон и другие источники полноценного белка. Сыр можно есть максимум три-четыре раза в неделю», — посоветовала врач.

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