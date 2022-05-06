В России за сутки госпитализировали 2845 человек с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 2845 человек с COVID-19, накануне в больницы попали 3248 заболевших коронавирусом.

Как сообщили в оперштабе, за сутки выявлен 5541 случай инфицирования COVID-19.

Также за последние 24 часа умерли 136 пациентов, 2845 человек вылечились от коронавируса.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России доминирует «стелс-омикрон», новых вариантов COVID-19 за последнее время не выявлено.