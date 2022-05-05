В Роспотребнадзоре сообщили о доминировании в России «стелс-омикрона»
«Каких-то новых штаммов в России за последнее время не было выявлено. Доминирующий сейчас в стране — «стелс-омикрон» BA.2, на долю которого приходится более 90% от всех случаев заражений», — сказал он в комментарии РИА Новости.
По его словам, беспокойство также вызывают варианты «омикрона» BA.4 и BA.5, наиболее часто встречающиеся в ЮАР.
Хафизов назвал «стелс-омикрон» самым заразным вариантом коронавируса за всё время пандемии.
Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова ранее в беседе с RT призвала задуматься о ревакцинации на фоне соответствующих заявлений.