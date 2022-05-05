В Роспотребнадзоре сообщили о доминировании в России «стелс-омикрона»

В России доминирует «стелс-омикрон», новых вариантов COVID-19 за последнее время не выявлено, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Каких-то новых штаммов в России за последнее время не было выявлено. Доминирующий сейчас в стране — «стелс-омикрон» BA.2, на долю которого приходится более 90% от всех случаев заражений», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По его словам, беспокойство также вызывают варианты «омикрона» BA.4 и BA.5, наиболее часто встречающиеся в ЮАР.

Хафизов назвал «стелс-омикрон» самым заразным вариантом коронавируса за всё время пандемии.

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова ранее в беседе с RT призвала задуматься о ревакцинации на фоне соответствующих заявлений.