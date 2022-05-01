Вирусолог Карпова призвала задуматься о ревакцинации на фоне заявлений о заразности «стелс-омикрона»
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По мнению эксперта, существует риск обострения эпидемиологической обстановки на фоне высокой заразности штамма «стелс-омикрон».
«Скорее всего, у нас будет вспышка заболевания — конец мая — середина июня. Насколько это будет контагиозный штамм, насколько он будет тяжёлый клинически, я пока сказать не могу», — пояснила вирусолог.
Как отметила Карпова, в настоящее время привитым и переболевшим россиянам желательно измерить уровень антител против коронавируса.
«Если уровень антител в единицах BAU меньше 500, то вам нужно задуматься о ревакцинации», — добавила специалист.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Хафизов назвал штамм «стелс-омикрон» самым заразным за всё время пандемии.