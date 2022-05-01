В Москве выявили 455 случаев коронавируса за сутки

В Москве за сутки выявили 455 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 128 человек. На ИВЛ находятся 90 человек», — говорится в заявлении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что также за сутки в городе выздоровели 424 пациента с коронавирусной инфекцией, скончались 19.

Ранее лор-врач высшей категории, руководитель лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.