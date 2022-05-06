Депутат Госдумы Бессараб рассказала о причинах предлагаемой индексации пенсий

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT рассказала о причинах возможной индексации пенсий на 8—9%.
Депутат Госдумы Бессараб рассказала о причинах предлагаемой индексации пенсий
  • РИА Новости

«Исходя из роста уровня инфляции за I квартал, а Росстат показывает, что рост составил 9,95%, можно предположить, что именно на такой уровень, возможно, и будет повышена пенсия», — сказала депутат.

Она отметила, что на данном этапе «это только предположение».

«Просто сегодня многие из изданий выдают это за свершившийся факт, но на самом деле вопрос ещё находится в стадии обсуждения. И пока точный уровень индексации неизвестен», — добавила Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России заявил о планах принять решения по индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в ближайшее время.

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