В Госдуме заявили об автоматической индексации пенсий на 8-9%
«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это всё будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления», — сказала она в беседе с «Москва 24».
По словам Бессараб, точный размер увеличения пенсионных выплат обсуждается в правительстве и профильных думских комитетах.
«Обсуждается в размере от 8% до 10%. Предположительно, это будет 9%», — добавила она.
Российский президент Владимир Путин ранее в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России заявил о планах принять решения по индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в ближайшее время.