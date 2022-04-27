Путин заявил, что решения по индексации пенсий и пособий примут в ближайшее время

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России заявил о планах принять решения по индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в ближайшее время.

«В ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере», — сказал Путин.

Он также попросил членов парламента самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы с целью практической реализации данного шага.

Ранее президент России поручил правительству до 20 апреля представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, социальных выплат, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.