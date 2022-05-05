В Москве 70% обращений за услугами в жилищной сфере в январе — марте поступили в электронном виде
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Мы перевели популярные госуслуги в цифровой формат, чтобы граждане могли оперативнее решать вопросы, связанные с недвижимостью», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, планируется, что в скором времени все госуслуги в жилищной сфере будут доступны в электронном формате.
На данный момент Департамент городского имущества реализует 13 государственных услуг в жилищной сфере, передаёт НСН.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье предоставили около 24 тыс. услуг по земле в текущем году.