В Москве 70% обращений за услугами в жилищной сфере в январе — марте поступили в электронном виде

В январе — марте 2022 года жители Москвы почти 47 тыс. раз воспользовались сервисами и госуслугами в жилищной сфере, около 70% обращений поступили в электронном виде.

Об этом сообщает kp.ru.

«Мы перевели популярные госуслуги в цифровой формат, чтобы граждане могли оперативнее решать вопросы, связанные с недвижимостью», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, планируется, что в скором времени все госуслуги в жилищной сфере будут доступны в электронном формате.

На данный момент Департамент городского имущества реализует 13 государственных услуг в жилищной сфере, передаёт НСН.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предоставили около 24 тыс. услуг по земле в текущем году.