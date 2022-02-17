В Подмосковье предоставили около 24 тысяч услуг по земле в текущем году

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В пресс-службе Минмособлимущества сообщили, что с начала текущего года в Подмосковье специалисты предоставили порядка 24 тыс. госуслуг по связанным с землёй вопросам.
В Подмосковье предоставили около 24 тысяч услуг по земле в текущем году
  • Legion-Media

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

«Ежегодно количество обращений именно в онлайн-формате увеличивается. Так, с начала 2022 года порядка 24 тыс. государственных услуг по земле предоставили в Подмосковье», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Она отметила, что госуслуги в регионе постоянно оптимизируют, обновляют и добавляют новые.

По сообщениям телеканала «360», ранее в Подмосковье рассказали о наиболее востребованных услугах в МФЦ.

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