В Подмосковье предоставили около 24 тысяч услуг по земле в текущем году

В пресс-службе Минмособлимущества сообщили, что с начала текущего года в Подмосковье специалисты предоставили порядка 24 тыс. госуслуг по связанным с землёй вопросам.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

«Ежегодно количество обращений именно в онлайн-формате увеличивается. Так, с начала 2022 года порядка 24 тыс. государственных услуг по земле предоставили в Подмосковье», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Она отметила, что госуслуги в регионе постоянно оптимизируют, обновляют и добавляют новые.

По сообщениям телеканала «360», ранее в Подмосковье рассказали о наиболее востребованных услугах в МФЦ.