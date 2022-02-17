В Подмосковье предоставили около 24 тысяч услуг по земле в текущем году
- Legion-Media
Об этом пишет «Подмосковье сегодня».
«Ежегодно количество обращений именно в онлайн-формате увеличивается. Так, с начала 2022 года порядка 24 тыс. государственных услуг по земле предоставили в Подмосковье», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.
Она отметила, что госуслуги в регионе постоянно оптимизируют, обновляют и добавляют новые.
По сообщениям телеканала «360», ранее в Подмосковье рассказали о наиболее востребованных услугах в МФЦ.