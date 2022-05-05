Минздрав России зарегистрировал новый препарат против коронавируса «Миробивир»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.
Уточняется, что препарат был зарегистрирован 4 мая в виде таблеток, покрытых плёночной оболочкой, с дозировкой 150 + 100 мг.
Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России.