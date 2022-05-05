Минздрав России зарегистрировал новый препарат против коронавируса «Миробивир»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало разработанный компанией «Фармасинтез» препарат от коронавируса «Миробивир» на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

Уточняется, что препарат был зарегистрирован 4 мая в виде таблеток, покрытых плёночной оболочкой, с дозировкой 150 + 100 мг.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России.