Минздрав России зарегистрировал новый препарат против коронавируса «Миробивир»

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения России зарегистрировало разработанный компанией «Фармасинтез» препарат от коронавируса «Миробивир» на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира.
Минздрав России зарегистрировал новый препарат против коронавируса «Миробивир»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

Уточняется, что препарат был зарегистрирован 4 мая в виде таблеток, покрытых плёночной оболочкой, с дозировкой 150 + 100 мг.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить