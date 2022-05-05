Роструд рассказал о ситуации с вакансиями в России

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В пресс-службе Роструда рассказали о ситуации с вакансиями в стране в настоящий момент.
Роструд рассказал о ситуации с вакансиями в России
  • РИА Новости

«Информация о наличии более 1 млн 960 тыс. вакантных рабочих мест представлена на портале «Работа России». Так, в производстве в настоящее время доступно более 575 тыс. вакансий, в строительстве — 197 тыс., в здравоохранении — 149 тыс., в сфере транспорта — 139 тыс. и 123 тыс. вакансий в торговле», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что компаниям необходимы как высококвалифицированные кадры, так и представители рабочих специальностей без большого опыта работы.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что в настоящий момент россиянам доступны около 1,9 млн вакансий для трудоустройства.

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